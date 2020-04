【KTSF】

聯邦政府本週陸續向國民發放經濟紓困金,印第安那州一名消防員應該可以拿到1,700元,但他早前查看銀行帳戶時,赫然發現他成了百萬富翁,帳戶結餘竟有820萬元。

消防員Charles Calvin日前到自動提款機,打算提取200元現金,但發現結餘竟有820萬元,把他嚇了一大跳。

Calvin把這事告訴同僚Samuel Vargas,兩人再次到同一提款機查看結餘,結果帳戶真的有820萬元。

Calvin於是致電到銀行核實,但銀行方面卻看不到這筆820萬元結餘,不過他真的拿到1,700元,讓Calvin空歡喜一場。

