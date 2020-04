【有絈財經】

國際貨幣基金組織預期,受新型肺炎拖累,今年全球經濟表現,會是上世紀30年代,經濟大蕭條以來最差。

基金組織最新的世界經濟展望,將今年全球經濟增長預測,由3.3%大幅下調至收縮3%,假設疫情受控,明年經濟會急速反彈,會有5.8%增長,較原先預期上調2.4個百分點。

今年美國經濟增長會由2%下調至負5.9%,歐盟經濟會大幅收縮7.5%,英國則跌至負6.5%。

中國經濟可保持增長,但增幅由6%大跌至1.2%。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。