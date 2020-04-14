國稅局網站提供免費工具 方便民眾領取紓困金（視頻）

【KTSF 張馨藝報導】

美國財政部和國稅局在上週五宣布，本週將啟動一項工具，使民眾可以追踪自己的紓困支票，該工具預計將於4月15日左右上市。

在IRS.gov官網上，有一個免費工具，名為Get My Payment，該工具允許納稅人提交2018或2019年的報稅表時，無需提供銀行賬戶信息，但是可以在IRS網站上，添加直接存款資料，這個做法可以確保聯邦政府發放的疫情補貼款項，更快存入你的賬戶，而不用等待郵寄支票。

這個工具還能夠通過填寫社會安全號碼、生日和郵寄地址來追踪你的補貼款項情況，如果你想要添加銀行賬戶信息到該網站，則需要提供以下資料：最近提交的2018或者2019報稅表的調整後總收入，最近提交的報稅表上的退款或欠款，銀行賬戶類型和轉賬號碼。

如你沒有在2018或2019年提交報稅表，則有一個另外的工具Non-filers，可供無申報者提交基本個人資料，以便接受補貼款項。

如果你提交了報稅表，並添加了直接存款信息，或者您是社會保障接受人，那麼你就無須採取任何額外措施，因為接下來的幾天中，您的銀行賬戶將自動收到補貼款項轉賬。

美國國稅局表示，一旦你的支票開始寄出，則無法修改之前填寫好的銀行賬戶信息，目的是防止潛在詐騙。

國稅局還提醒民眾，IRS不會通過郵件、短訊或者社交媒體，詢問你的個人及銀行資料。

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