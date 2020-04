國稅局網站提供免費工具 方便民眾領取紓困金（視頻）

【KTSF 張馨藝報導】

美國財政部和國稅局在上週五宣布,本週將啟動一項工具,使民眾可以追踪自己的紓困支票,該工具預計將於4月15日左右上市。

在IRS.gov官網上,有一個免費工具,名為Get My Payment,該工具允許納稅人提交2018或2019年的報稅表時,無需提供銀行賬戶信息,但是可以在IRS網站上,添加直接存款資料,這個做法可以確保聯邦政府發放的疫情補貼款項,更快存入你的賬戶,而不用等待郵寄支票。

這個工具還能夠通過填寫社會安全號碼、生日和郵寄地址來追踪你的補貼款項情況,如果你想要添加銀行賬戶信息到該網站,則需要提供以下資料:最近提交的2018或者2019報稅表的調整後總收入,最近提交的報稅表上的退款或欠款,銀行賬戶類型和轉賬號碼。

如你沒有在2018或2019年提交報稅表,則有一個另外的工具Non-filers,可供無申報者提交基本個人資料,以便接受補貼款項。

如果你提交了報稅表,並添加了直接存款信息,或者您是社會保障接受人,那麼你就無須採取任何額外措施,因為接下來的幾天中,您的銀行賬戶將自動收到補貼款項轉賬。

美國國稅局表示,一旦你的支票開始寄出,則無法修改之前填寫好的銀行賬戶信息,目的是防止潛在詐騙。

國稅局還提醒民眾,IRS不會通過郵件、短訊或者社交媒體,詢問你的個人及銀行資料。

