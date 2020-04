搵屋住專題：舊金山Dogpatch新可負擔單位售價20多萬起

【KTSF 劉瑩報導】

舊金山Dogpatch有8間全新的可負擔單位放售,售價在最低只需20多萬,但物業管理費最便宜都要700多元。

公寓位於3街2177號,臨近舊金山的2號碼頭,現在有一個開放式4個一睡房及3個兩睡房單位開放申請。

面積從502平方英尺到1,060平方英尺不等,售價最低251,697元,最高345,672元,HOA物業管理最低742元,最高1,092元。

公寓有6個可負擔停車位,將根據抽籤先後次序提供給申請者。

申請人年收入限制方面,1人家庭不得超過86,200元,2人家庭不得超過98,500元,3人家庭不得超過110,850元,4人家庭不得超過123,150元。

疫情期間公寓目前只接受網上申請,申請截止日期為4月27日下午5點,詳情請點擊:https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000Hc7bcUAB

