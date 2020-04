【KTSF】

東灣Hayward市週一宣布,將當地新型冠狀病毒測試點,從原來的7號消防局,搬到加州州立大學東灣分校校園。

開放時間是週二至週日,早上9點到下午6點。

任何出現發燒、咳嗽及氣促等病徵的人,就算沒有醫生的轉介,也能在此測試點進行免費檢測。

測試點向所有民眾開放,無論他們是否當地居民,或任何移民身份,預約測試電話:(510)583-4949。

