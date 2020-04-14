華裔女生成立網站招募義工為醫護縫布口罩（視頻）

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灣區一個哈佛大學畢業的華裔女生，最近創立了一個全國性的網站，為醫院和醫護人員提供PPE安全保護裝備，這個網站成立不足一個月，就招募了幾萬名義工，為醫護人員縫製布口罩。

網站創辦人蔡嘉儀（Jessica Choi）說：「我創辦這個網站，因為我的家人在醫院做醫生和護士，他們很需要個人保護裝備，以及口罩，我想出一分力去幫他們，幫助醫護人員得到保護裝備，以及口罩。」

來自全國各地的義工，不分種族膚色，都在努力地縫製口罩，他們按照每間醫院不同的要求，製作醫護人員合用的口罩，送給全國各地的醫院、診所和老人中心。

蔡嘉儀畢業於哈佛大學，她本身在南灣一間教育科技公司任職副總經理，她用私人時間設立GetPPE.org網站，在短短三星期內，召集數萬名義工。

如果大家想出一分力，可以瀏覽GetPPE.org網站，登記做義工。

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