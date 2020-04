華裔女生成立網站招募義工為醫護縫布口罩（視頻）

【KTSF】

灣區一個哈佛大學畢業的華裔女生,最近創立了一個全國性的網站,為醫院和醫護人員提供PPE安全保護裝備,這個網站成立不足一個月,就招募了幾萬名義工,為醫護人員縫製布口罩。

網站創辦人蔡嘉儀(Jessica Choi)說:「我創辦這個網站,因為我的家人在醫院做醫生和護士,他們很需要個人保護裝備,以及口罩,我想出一分力去幫他們,幫助醫護人員得到保護裝備,以及口罩。」

來自全國各地的義工,不分種族膚色,都在努力地縫製口罩,他們按照每間醫院不同的要求,製作醫護人員合用的口罩,送給全國各地的醫院、診所和老人中心。

蔡嘉儀畢業於哈佛大學,她本身在南灣一間教育科技公司任職副總經理,她用私人時間設立GetPPE.org網站,在短短三星期內,召集數萬名義工。

如果大家想出一分力,可以瀏覽GetPPE.org網站,登記做義工。

