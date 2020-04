特朗普和白宮抗疫專家意見不合 不滿被批評

【KTSF 張麗月報導】

在抗疫措施進度和工作上,特朗普總統和白宮的醫療專家意見不合。

正當美國民眾繼續抗疫之際,這個病毒在白宮裡面也觸發罵戰,尤其是特朗普和衛生官員的意見有分歧。

特朗普表示,他希望下個月重啟國家,但衛生官員有不同意見,認為應該採取觀望態度,看看是否還有更多熱點繼續爆發疫情。

在聯邦整體控制疫情工作上,白宮的傳染病學專家也向特朗普發炮,指特朗普不聽從他的建議去做,所以搞到現時的地步。

Anthony Fauci醫生說:「很清楚,如果我們一開始封城封關,可能會不一樣,但關於封城的事實在有太多反對聲音。」

特朗普馬上發推文還擊,還hashtag「炒Fauci醫生」,白宮正設法低調回應特朗普這些推文,指特朗普無意炒Fauci醫生。

而Fauci醫生週一也澄清他較早時所講,關於封城的事如果特朗普政府及早採取抗疫措施,就會挽救更多生命的講法,純粹是假設的問題。

他又承認,自己用詞不當,但其實是白宮的顧問之間有不同意見的討論。

特朗普週一也強調,自己不介意被人批評,但批評錯了就不行,他特別不滿有媒體批評,他早期沒有做足抗疫工作,他指媒體這些指控都是弄虛作假。

