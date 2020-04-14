特朗普和白宮抗疫專家意見不合 不滿被批評

【KTSF 張麗月報導】

在抗疫措施進度和工作上，特朗普總統和白宮的醫療專家意見不合。

正當美國民眾繼續抗疫之際，這個病毒在白宮裡面也觸發罵戰，尤其是特朗普和衛生官員的意見有分歧。

特朗普表示，他希望下個月重啟國家，但衛生官員有不同意見，認為應該採取觀望態度，看看是否還有更多熱點繼續爆發疫情。

在聯邦整體控制疫情工作上，白宮的傳染病學專家也向特朗普發炮，指特朗普不聽從他的建議去做，所以搞到現時的地步。

Anthony Fauci醫生說：「很清楚，如果我們一開始封城封關，可能會不一樣，但關於封城的事實在有太多反對聲音。」

特朗普馬上發推文還擊，還hashtag「炒Fauci醫生」，白宮正設法低調回應特朗普這些推文，指特朗普無意炒Fauci醫生。

而Fauci醫生週一也澄清他較早時所講，關於封城的事如果特朗普政府及早採取抗疫措施，就會挽救更多生命的講法，純粹是假設的問題。

他又承認，自己用詞不當，但其實是白宮的顧問之間有不同意見的討論。

特朗普週一也強調，自己不介意被人批評，但批評錯了就不行，他特別不滿有媒體批評，他早期沒有做足抗疫工作，他指媒體這些指控都是弄虛作假。

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