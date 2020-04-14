舊金山Balboa街多間華人經營餐館遭爆竊破壞

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山列治文區Balboa街接連有不法之徒爆竊和破壞幾間華裔經營的餐館，有餐館老闆表示，目前已經生意難做，再遇到犯罪破壞，損失更加慘重。

現場是Balboa街3300號至3600號路段，介乎34 Avenue至37 Avenue。

舊金山警方表示，上星期五清晨時分，連續接到幾宗報案，4間餐館發現被人破壞玻璃，其中3間餐館有賊人爆竊，幾間餐館都是華裔經營，本台訪問了其中一間中餐館的老闆。

海中玉老闆Ken說：「我們這裡銀櫃整個拿走，翻抽屜拿走現金，iPad、iPhone，見到什麼都拿走，現金損失500至800元，不見了電器，大門玻璃比較貴，維修最少需要2,000多元，現在請裝修師傅用厚甲板，將玻璃窗和門全部封起來，又要一千多兩千元。」

Ken表示，已經生意難做，又遇上盜賊作惡，更加無奈。

Ken說：「本身疫情居家令，生意已經跌一大半，起碼跌了8成，做都維不起成本，又要付舖租、燈油火蠟，街坊希望我們繼續有沒有辦法，我們說維不起成本很難經營，加上現在賊人又來光顧，更加損失慘重，很慘。」

警方資料顯示，另外兩間餐館遺失了幾部平板電腦以及現金。

本台訪問過附近幾家餐館，有兩間中餐館表示，賊人用氣槍射爛玻璃門，可是沒有進去偷東西，而這一帶的商鋪，因為擔心成為賊人目標，都紛紛加裝木板，防止盜賊破壞。

警方表示，已經加派警員巡邏市內的商業街道，警方又鼓勵市民舉報罪案，匿名報案熱線是(415) 575—4444。

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