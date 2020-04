舊金山Balboa街多間華人經營餐館遭爆竊破壞

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山列治文區Balboa街接連有不法之徒爆竊和破壞幾間華裔經營的餐館,有餐館老闆表示,目前已經生意難做,再遇到犯罪破壞,損失更加慘重。

現場是Balboa街3300號至3600號路段,介乎34 Avenue至37 Avenue。

舊金山警方表示,上星期五清晨時分,連續接到幾宗報案,4間餐館發現被人破壞玻璃,其中3間餐館有賊人爆竊,幾間餐館都是華裔經營,本台訪問了其中一間中餐館的老闆。

海中玉老闆Ken說:「我們這裡銀櫃整個拿走,翻抽屜拿走現金,iPad、iPhone,見到什麼都拿走,現金損失500至800元,不見了電器,大門玻璃比較貴,維修最少需要2,000多元,現在請裝修師傅用厚甲板,將玻璃窗和門全部封起來,又要一千多兩千元。」

Ken表示,已經生意難做,又遇上盜賊作惡,更加無奈。

Ken說:「本身疫情居家令,生意已經跌一大半,起碼跌了8成,做都維不起成本,又要付舖租、燈油火蠟,街坊希望我們繼續有沒有辦法,我們說維不起成本很難經營,加上現在賊人又來光顧,更加損失慘重,很慘。」

警方資料顯示,另外兩間餐館遺失了幾部平板電腦以及現金。

本台訪問過附近幾家餐館,有兩間中餐館表示,賊人用氣槍射爛玻璃門,可是沒有進去偷東西,而這一帶的商鋪,因為擔心成為賊人目標,都紛紛加裝木板,防止盜賊破壞。

警方表示,已經加派警員巡邏市內的商業街道,警方又鼓勵市民舉報罪案,匿名報案熱線是(415) 575—4444。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。