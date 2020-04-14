紐森指暫未能解除居家抗疫 或讓某些商店恢復營業

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加州最新的確診數字是23,338宗，758人死亡，住院人數增加了3.6%，累計3,124人，不過入住ICU深切治療部的人數微跌0.1%，現時累計有1,177人。

州長紐森指，這兩日的確診人數升幅有放緩，多得加州居民遵守居家抗疫令和保持社交距離，但提醒大家疫情仍未過去，應繼續保持防疫措施，對於外界一直追問幾時可以解除居家抗疫，紐森指現時仍太早下定論，但有計劃放寬抗疫令，讓一些商店開門。

紐森說：「我知你們很想要個確實時間，但不能因著急而後悔，所以現時不應太早解除抗疫令，我不想作一個政治決定，危及民眾性命，危及經濟。」

州長紐森週二定下六大指標，作為考慮幾時解除居家抗疫令的因素，包括有無足夠的測試和追蹤確診人數；有無保護好高危群眾；醫療系統有無足夠負荷能力；有無跟學府和科研機構合作研發治療方法；有無為商店、學校、托兒所等制定社交距離措施；有無收集到足夠數據因應情況，重啟居家抗疫令。

另外，最新的患者族裔分佈方面，州府目前統計了63%確診者和87%的死者，當中亞裔的確診者佔13%，亞裔死者佔16%，拉美裔確診者佔最多有35%，拉美裔的死者就佔28%，白人的確診者佔32%，白人的死者佔最多，有41%，非洲裔確診者佔7%，死者佔10%。

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