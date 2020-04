紐森指暫未能解除居家抗疫 或讓某些商店恢復營業

【KTSF】

加州最新的確診數字是23,338宗,758人死亡,住院人數增加了3.6%,累計3,124人,不過入住ICU深切治療部的人數微跌0.1%,現時累計有1,177人。

州長紐森指,這兩日的確診人數升幅有放緩,多得加州居民遵守居家抗疫令和保持社交距離,但提醒大家疫情仍未過去,應繼續保持防疫措施,對於外界一直追問幾時可以解除居家抗疫,紐森指現時仍太早下定論,但有計劃放寬抗疫令,讓一些商店開門。

紐森說:「我知你們很想要個確實時間,但不能因著急而後悔,所以現時不應太早解除抗疫令,我不想作一個政治決定,危及民眾性命,危及經濟。」

州長紐森週二定下六大指標,作為考慮幾時解除居家抗疫令的因素,包括有無足夠的測試和追蹤確診人數;有無保護好高危群眾;醫療系統有無足夠負荷能力;有無跟學府和科研機構合作研發治療方法;有無為商店、學校、托兒所等制定社交距離措施;有無收集到足夠數據因應情況,重啟居家抗疫令。

另外,最新的患者族裔分佈方面,州府目前統計了63%確診者和87%的死者,當中亞裔的確診者佔13%,亞裔死者佔16%,拉美裔確診者佔最多有35%,拉美裔的死者就佔28%,白人的確診者佔32%,白人的死者佔最多,有41%,非洲裔確診者佔7%,死者佔10%。

