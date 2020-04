東灣兩縣要求健康看護中心員工和訪客必須戴口罩

【KTSF 梁秋玉報導】

在剛剛過去的週末,灣區除了Napa縣和Solona縣沒有新增的新冠病毒確診及死亡案例,其它縣仍呈增加趨勢,另外東灣Alameda縣和Contra Costa縣,衛生部門下令要求縣內有經營執照的健康看護中心,其僱員和訪客都必須檢測體溫和戴口罩,以防止傳播新冠病毒。

週一與星期六的統計數字相比,Santa Clara縣新確診182例,共1,666例,死亡增加10例,共60例。

Alameda縣新確診82宗,共888宗,新增死亡2例,共23例。

San Mateo縣新增50例,共702例,死亡案例不變,仍是21宗。

Contra Costa縣新確診22例,共552例,死亡案例沒有上升,仍是11宗。

Marin縣新確診11宗,共164宗,Sonoma縣新確診2宗,共147宗,兩個縣都沒有新增死亡案例,分別保持10宗和2宗。

Napa縣和Solano縣沒有變化,分別保持34宗和121宗確診,各2宗死亡案例。

為防止疫情繼續擴散,Alameda和Contra Costa縣衛生部門都頒布新令,從星期二凌晨開始,凡有經營執照的健康看護設施,包括長期看護、提供技能照護,以及其它群居場所,其所有員工以及必要訪客都必須檢測體溫,而且必須戴口罩.

當局表示,由於這些設施內居住的大部分是長者或長期病患,是新冠病毒的高危人群,而且屬於群居,很容易接觸傳染,Hayward的Gateway看護及復健中心,之前就有9名確診者死亡,還有另外41名居民和25名員工確診.

Castro Valley的東灣Post-Acute看護及復健中心,也有17名居民和23員工確診。

根據新規定,任何人發燒華氏100度或以上,或有其它新冠病毒症狀,都不能進入設施。

另外,當局也不建議使用過去兩週曾在其它看護機構工作過的員工,並且要求員工每天出入都要登記,違規者可罰款最高一萬元,並監禁一年。

另外,受新冠病毒疫情影響,史丹福大學在本月底前將再度裁減至少130名提供食物服務和做清潔的工會員工,而自3月中以來,史丹福大學已裁減同類服務項目的員工約100人。

代表這些員工的工會表示,希望校方能繼續支付這些被裁員工的工資和福利至6月,因為根據合約,校方未能給被裁員工適當通知,而在截稿前,校方尚未就工會的要求做出回應。

