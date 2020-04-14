東灣兩縣要求健康看護中心員工和訪客必須戴口罩

【KTSF 梁秋玉報導】

在剛剛過去的週末，灣區除了Napa縣和Solona縣沒有新增的新冠病毒確診及死亡案例，其它縣仍呈增加趨勢，另外東灣Alameda縣和Contra Costa縣，衛生部門下令要求縣內有經營執照的健康看護中心，其僱員和訪客都必須檢測體溫和戴口罩，以防止傳播新冠病毒。

週一與星期六的統計數字相比，Santa Clara縣新確診182例，共1,666例，死亡增加10例，共60例。

Alameda縣新確診82宗，共888宗，新增死亡2例，共23例。

San Mateo縣新增50例，共702例，死亡案例不變，仍是21宗。

Contra Costa縣新確診22例，共552例，死亡案例沒有上升，仍是11宗。

Marin縣新確診11宗，共164宗，Sonoma縣新確診2宗，共147宗，兩個縣都沒有新增死亡案例，分別保持10宗和2宗。

Napa縣和Solano縣沒有變化，分別保持34宗和121宗確診，各2宗死亡案例。

為防止疫情繼續擴散，Alameda和Contra Costa縣衛生部門都頒布新令，從星期二凌晨開始，凡有經營執照的健康看護設施，包括長期看護、提供技能照護，以及其它群居場所，其所有員工以及必要訪客都必須檢測體溫，而且必須戴口罩．

當局表示，由於這些設施內居住的大部分是長者或長期病患，是新冠病毒的高危人群，而且屬於群居，很容易接觸傳染，Hayward的Gateway看護及復健中心，之前就有9名確診者死亡，還有另外41名居民和25名員工確診．

Castro Valley的東灣Post-Acute看護及復健中心，也有17名居民和23員工確診。

根據新規定，任何人發燒華氏100度或以上，或有其它新冠病毒症狀，都不能進入設施。

另外，當局也不建議使用過去兩週曾在其它看護機構工作過的員工，並且要求員工每天出入都要登記，違規者可罰款最高一萬元，並監禁一年。

另外，受新冠病毒疫情影響，史丹福大學在本月底前將再度裁減至少130名提供食物服務和做清潔的工會員工，而自3月中以來，史丹福大學已裁減同類服務項目的員工約100人。

代表這些員工的工會表示，希望校方能繼續支付這些被裁員工的工資和福利至6月，因為根據合約，校方未能給被裁員工適當通知，而在截稿前，校方尚未就工會的要求做出回應。

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