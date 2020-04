美國染疫者多屬低收入 反映巨大貧富差距

【KTSF 張馨藝報導】

在紐約、底特律、芝加哥和洛杉磯等主要大城市,受病毒感染的大多數是低收入人群,疫情無疑反映出美國巨大的貧富差距。

全美國染疫重症病人中,有3分之1是非洲裔,是其它種族人口的兩倍之多,在紐約、密爾沃基、新奧爾良、芝加哥和底特律,疫情主要在非洲裔社區內蔓延。

密歇根州州長Garlin Gilchrist說:「這衝擊大家,我在底特律,已失去了15位親友。」

特朗普總統在新聞記者會上表示疑問說,為什麼非洲裔社區會比其他人群的感染率高出3至4倍,答案是因為有更多的非洲裔生活在貧困條件下,尤其是在人口密集的大城市中,該群體經常有營養不足、教育不良和缺乏保險,而無從獲得醫療護理的情況,從而導致他們更容易出現健康問題。

哥倫比亞特區市長Muriel Bowser說:「我們知道有潛在疾病的人,如高血壓、糖尿病和心臟病,更易受感染。」

聯邦衛生局長Jerome Adams也被這個問題所困擾,而他只有45歲,在新聞發布會上,他代表非洲裔族群說道,黑人社群是所有種族群體中感染率最高的,於此之外,激增的失業人數,讓領取免費食物的救助點排成長龍,貧困社區變得更加貧困,而收入高的群體則受影響較小,即使低收入的人群能暫且保持工作,但大部分的工作也不能在家完成。

路易斯安那州州長Billy Nungesser表示,該群體大多數在服務行業工作,比如超市等,而這類工作令他們經常暴露在易受感染的公共環境下,然後他們又把病毒帶回家中。

但是這並不是新鮮事了,有研究顯示幾乎所有災害中,貧困群體有相對較少的準備、更少的資源和更長的恢復期。

紐約州長Andrew Cuomo表示,無論在任何情況下,自然災害比如Katrina颶風,白人總是處境比較好,最貧困的人群反而要付出最高昂的代價。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。