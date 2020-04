【KTSF】

紐約州州長Andrew Cuomo週一表示,紐約州的新型肺炎死亡人數已超過一萬人,但每天仍有約2,000名新病人入院治療。

紐約州週日錄得671人死亡,是過去一週首次死亡人數處於700人以下,但州長強調,很多人仍死於極度痛苦和悲傷中。

另外,紐約市公共衛生局表示,新型肺炎檢測使用的檢測棒出現短缺,目前應只用於已入院的病人。

