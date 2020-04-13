美國死亡病例成全球最多 史上首次所有州處災難狀態

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美國逾20,000人死於新型肺炎，超越意大利，成為全球死亡病例最多國家，累計逾53萬人染病，50個州分歷來首次同時處於災難狀態。

美國死亡病例過去一週飆升逾一倍，突破20,000人，以人數計，是全球最多，人均死亡率則仍低於意大利。

隨著懷俄明州獲總統授權，頒布災難狀態，全國50個州分與地區，全部進入重大災難狀態，是史上首次。

國防部引用國防授權法，投放逾億美元，提升國內N95口罩產量，目標是90天內增加3,900萬個。

情況不容樂觀，特朗普卻仍堅持，冀國家運作早日回復正常，稱是全國民眾共同期望，聽取各方意見後，短期內下決定。

抗疫措施維持多久，不只全國層面，紐約也有一番爭論。

紐約市長白思豪說：「經慎重考慮，我宣布紐約市公立學校，本學年餘下時間繼續關閉。」

白思豪剛宣布不久，其民主黨黨友、州長科莫隨即否定，表示：「我理解市長立場，他想學校關閉到6月，我們也不排除這樣做，但要與各區協調。」

被問到白思豪的決定是否無效，科莫說：「那只是他的意見而已，他沒下令學校關閉，自然沒權決定何時重開。」

科莫又反駁白思豪稱，部分商舖或可於下月重開的說法，強調要由州長定奪。

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