美國死亡病例成全球最多 史上首次所有州處災難狀態

美國逾20,000人死於新型肺炎,超越意大利,成為全球死亡病例最多國家,累計逾53萬人染病,50個州分歷來首次同時處於災難狀態。

美國死亡病例過去一週飆升逾一倍,突破20,000人,以人數計,是全球最多,人均死亡率則仍低於意大利。

隨著懷俄明州獲總統授權,頒布災難狀態,全國50個州分與地區,全部進入重大災難狀態,是史上首次。

國防部引用國防授權法,投放逾億美元,提升國內N95口罩產量,目標是90天內增加3,900萬個。

情況不容樂觀,特朗普卻仍堅持,冀國家運作早日回復正常,稱是全國民眾共同期望,聽取各方意見後,短期內下決定。

抗疫措施維持多久,不只全國層面,紐約也有一番爭論。

紐約市長白思豪說:「經慎重考慮,我宣布紐約市公立學校,本學年餘下時間繼續關閉。」

白思豪剛宣布不久,其民主黨黨友、州長科莫隨即否定,表示:「我理解市長立場,他想學校關閉到6月,我們也不排除這樣做,但要與各區協調。」

被問到白思豪的決定是否無效,科莫說:「那只是他的意見而已,他沒下令學校關閉,自然沒權決定何時重開。」

科莫又反駁白思豪稱,部分商舖或可於下月重開的說法,強調要由州長定奪。

