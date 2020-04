美國專家料下月或可逐步恢復經濟活動

【有線新聞】

美國累計逾55萬人確診新型肺炎,逾22,000人死亡,傳染病專家認為,部分地方有望最快下月逐步恢復經濟活動,但必須確保檢測能力,並迅速隔離感染者。

紐約州累積死亡數字佔美國全國總數近一半,急症室作為抗疫「戰場」壓力沉重。

紐約醫生布盧廷格爾說:「 情況完全瘋狂,走廊每一個人都是確診病人,你聽到的是氧氣(儀器)的聲音。」病人情況往往令人擔心,他說:「我看到年輕、年老病人,各年齡層的人都非常病重。」

紐約州州長科莫則到訪療養院,歸還借給州政府用的呼吸機,他宣布簽署行政命令,僱主必須為接觸公眾的員工提供口罩。

保持社交距離的防疫指引預定生效至本月底,國家過敏和傳染病研究所所長福奇認為,美國部分地方有望最快下月,逐步重啟經濟活動,而非一次過「解封」整個國家。

前提是當局有否能力實施迅速而廣泛檢測工作,以及能否迅速鎖定與隔離染病者,當病重患者數目減少,當局可考慮逐步解除封鎖,但無可避免會增加感染數字。

他認為要準備好疫情在秋季反彈,直言不能夠承諾,選民必然可以很安全在11月大選親身投票。

福奇透露在疫情爆發初期,推出限制措施時遇上很多阻力,若可以早在2月,而非3月中才落實,或者可以拯救到更多生命。

食品及藥物管理局局長哈恩則相信,美國疫情即將到達頂峰,但下月能否重啟經濟仍是言之尚早。

