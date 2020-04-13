舊金山加大教授駁斥加州居民或有「集體免疫力」說法

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史丹福大學有醫學團隊早前作出了一個假設，指出加州可能比起其他州份早就有新冠病毒擴散，令很多加州居民身上有抗體，從而產生「集體免疫力」的說法，但是舊金山加大（UCSF）有教授指，這個說法不太可能發生，現階段的證據不足。

根據《舊金山紀事報》，史丹福大學的醫學團隊早前指出，加州的感染率低的原因，可能是加州早在2019年11月流感季節期間，就已經開始有新冠病毒擴散，因此加州居民可能比全國其他州份更早感染了新冠病毒，從而產生抗體，有些人甚至可能對病毒有「集體免疫力」。

他們在上星期六為3,200幾個南灣居民抽血檢測，正在驗證這個說法，暫時未有測試結果。

不過，舊金山加大實驗醫療及傳染病教授邱華彥表示，只有疫苗才能夠控制疫情，邱華彥表示，現時無證據顯示，病毒從去年秋季就在加州流行。

UCSF團隊又說，加州要有至少四成人口對病毒有免疫力，才會產生「集體免疫力」，以麻疹為例，高達95%的人口本身有免疫力，而且用上幾年時間，才產生「集體免疫力」。

而在加州感染新型肺炎的人，目前不多於1%人口。

UCSF正研究有無人從新型肺炎康復過來，但不知情，不過他們補充，即使這班感染後痊癒的人佔總人口一成，都不足以證明有「集體免疫力」的說法，他們認為是加州的居家抗疫令有功，才壓低感染人數，而並非是居民有免疫力。

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