舊金山加大教授駁斥加州居民或有「集體免疫力」說法

史丹福大學有醫學團隊早前作出了一個假設,指出加州可能比起其他州份早就有新冠病毒擴散,令很多加州居民身上有抗體,從而產生「集體免疫力」的說法,但是舊金山加大(UCSF)有教授指,這個說法不太可能發生,現階段的證據不足。

根據《舊金山紀事報》,史丹福大學的醫學團隊早前指出,加州的感染率低的原因,可能是加州早在2019年11月流感季節期間,就已經開始有新冠病毒擴散,因此加州居民可能比全國其他州份更早感染了新冠病毒,從而產生抗體,有些人甚至可能對病毒有「集體免疫力」。

他們在上星期六為3,200幾個南灣居民抽血檢測,正在驗證這個說法,暫時未有測試結果。

不過,舊金山加大實驗醫療及傳染病教授邱華彥表示,只有疫苗才能夠控制疫情,邱華彥表示,現時無證據顯示,病毒從去年秋季就在加州流行。

UCSF團隊又說,加州要有至少四成人口對病毒有免疫力,才會產生「集體免疫力」,以麻疹為例,高達95%的人口本身有免疫力,而且用上幾年時間,才產生「集體免疫力」。

而在加州感染新型肺炎的人,目前不多於1%人口。

UCSF正研究有無人從新型肺炎康復過來,但不知情,不過他們補充,即使這班感染後痊癒的人佔總人口一成,都不足以證明有「集體免疫力」的說法,他們認為是加州的居家抗疫令有功,才壓低感染人數,而並非是居民有免疫力。

