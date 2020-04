【KTSF】

根據最新民調顯示,過去一星期在處理疫情爆發方面,特朗普總統的聲望出現下滑。

根據路透社有份做的最新民調顯示,特朗普處理疫情的支持度跌至42%,比前一個星期跌6個百分點。

至於特朗普整體表現的支持度就是40%,接近他任內大部份時間的表現。

特朗普的多名顧問和共和黨人對特朗普每天冗長的疫情簡報會表達關注,認為特朗普有傳達不實訊息之嫌。

CNN另一項民調也顯示,支持特朗普應對疫情的有四成半人。

更加令特朗普擔憂的是,CNN一項全國選民的民調發現,民主黨籍總統參選人拜登的支持度有53%,領先特朗普11個百分點,有消息指,未來一兩個月是決定特朗普是否獲連任的關鍵。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。