男子涉在南舊金山襲警兼劫車 被警員開槍擊斃

南舊金山週日清晨發生涉及警員的槍擊案,一名男子涉嫌劫車及用刀刺向一名休班警員,再開走一輛警車逃走,到場增援的警員最後開搶打死該名男子,南舊金山及Daly City警方、San Mateo縣地檢處正調查案件。

南舊金山警方表示,週日清晨5時35分接報,在Hickey Blvd 110號一個Chevron油站,有兩名男子在打架。

警方到場調查後,發現其中一名男子涉嫌劫走兩輛汽車,並用刀刺傷其中一名事主。

舊金山警察局一名休班警目睹事件,上前調停時,亦被疑犯刺傷,該名休班警為了自保,開搶打傷疑犯。

南舊金山警方到場後,嘗試用電擊槍制服疑犯,但不成功,疑犯其後偷走一部警車逃走。

警匪於是展開追逐戰,疑犯去到附近Kaiser醫院時,他企圖撞開大門,想進入醫院的停車場,疑犯然後撞向一輛警車,再徒步逃走,他其後用刀指嚇在場警員。

警方指,疑犯多番拒絕配合警方的命令,警員別無選擇下開搶,警員嘗試為疑犯即場急救,不過他最終當場死亡。

被刺傷的事主及休班警員被送院治理,他們的情況穩定。

