西班牙意大利疫情緩和 部分行業店舖開始復工

封城一個月的西班牙和意大利疫情有所緩和,新增確診個案下跌,開始「鬆綁」讓部分行業和店舖復工。

西班牙首都馬德里的教堂鐘聲響起,悼念死於新型肺炎的國民。封城一個月,防疫漸見成效,新增確診和死亡人數減少。

當局容許逾170萬製造業和建築工人復工,警員上班時間在主要車站外,派口罩予沒戴口罩的民眾,保障復工的人安全,同時加強巡邏。

運輸官員指會限制乘客的數量,確保至少有1米距離,避免公共交通工具出現人群聚集,至於零售和服務業等繼續停業至4月26日。

疫情同樣嚴重的意大利,警察在復活節長假加緊巡邏,近23,000人及近400間企業,因違反非必要外出禁令被罰款。

當局批准週二重開書店,文具店和兒童服裝店,是封鎖令生效超過1個月來首度放寬限制。

法國疫情亦有改善,但巴黎政府促請歐盟國家繼續實施嚴格邊境限制直到9月,又向歐盟表明會維持封鎖邊境至10月。

至於俄羅斯單日新増2,500多人確診,創單日新高,累計逾18,000人染病,總統普京表示疫情惡化,不排除會動員國防部應對。

