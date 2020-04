【KTSF】

總部位於維珍尼亞州的Smithfield Foods表示,旗下位於南達科他州Sioux Falls的豬肉處理廠房,因為有數百名員工確診新型肺炎需要關閉,公司行政總裁表示,有可能影響美國的豬肉供應。

該廠房是美國最大的豬肉處理廠房之一,截至週日,已有293名員工確診新型肺炎,迫使公司宣布關閉廠房。

行政總裁Kenneth Sullivan表示,鑑於全美有越來越多肉食處理廠房因疫情而關閉,南達科他州的廠房關閉後,有可能嚴重影響美國的肉食供應。

