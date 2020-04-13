居家抗疫下舊金山家暴求助個案大幅上升

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居家抗疫的原意是為了減低民眾感染新冠病毒的機會，不過同時，這段期間亦令有關家庭暴力的求助個案大幅上升，以舊金山為例，居家抗疫生效的第一星期，家庭暴力求助激增六成。

居家抗疫將近一個月，家庭暴力的求助亦隨即上升，舊金山地檢處發現，在抗疫令生效第一星期，這類的求助比去年同時大幅增加六成，到了第二星期，求助個案就下降34%。

有協助家庭暴力受害人的組織表示，因為這個命令，不少受害人被逼要與施襲者長期相處，要減少家庭暴力的出現，最理想的是將受害人與過往的所有親友經常去的地方完全隔離。

組織指，近來收到的求助個案跟以往差不多，不過輔導的時間比以往長，情況亦更複雜，討論更多關於人生安全的計劃等。

市長布里德與地檢官博徹思星期五宣布，市府找到20個翻新的公寓，讓有需要的家庭暴力受害人免費入住，時限最多3個月，這些公寓由物業管理公司Veritas提供。

另外，市府亦設立了911短訊報案熱線，讓不方便打電話報案的人可以透過短訊報案。

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