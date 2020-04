居家抗疫下舊金山家暴求助個案大幅上升

【KTSF】

居家抗疫的原意是為了減低民眾感染新冠病毒的機會,不過同時,這段期間亦令有關家庭暴力的求助個案大幅上升,以舊金山為例,居家抗疫生效的第一星期,家庭暴力求助激增六成。

居家抗疫將近一個月,家庭暴力的求助亦隨即上升,舊金山地檢處發現,在抗疫令生效第一星期,這類的求助比去年同時大幅增加六成,到了第二星期,求助個案就下降34%。

有協助家庭暴力受害人的組織表示,因為這個命令,不少受害人被逼要與施襲者長期相處,要減少家庭暴力的出現,最理想的是將受害人與過往的所有親友經常去的地方完全隔離。

組織指,近來收到的求助個案跟以往差不多,不過輔導的時間比以往長,情況亦更複雜,討論更多關於人生安全的計劃等。

市長布里德與地檢官博徹思星期五宣布,市府找到20個翻新的公寓,讓有需要的家庭暴力受害人免費入住,時限最多3個月,這些公寓由物業管理公司Veritas提供。

另外,市府亦設立了911短訊報案熱線,讓不方便打電話報案的人可以透過短訊報案。

