【KTSF】

上週宣布退出民主黨總統初選的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯,週一宣布背書支持前總統拜登,代表民主黨競選總統。

桑德斯呼籲所有美國民眾團結起來,一起支持拜登競選總統。

桑德斯的背書對拜登的選情非常重要,拜登要在11月擊敗爭取連任的特朗普,首先要消除民主黨內的分歧,在整個初選過程中,拜登與桑德斯在多項議題上都意見分歧,當中包括全民健保等議題。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。