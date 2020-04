【KTSF】

因為艦上爆發新型肺炎,而要停靠在關島的航空母艦羅斯福號,首次有現役官兵染疫死亡。

海軍沒有公佈逝世的官兵身份。他上月30日確診後,在關島海軍基地隔離,不過在星期四當日,醫護人員發現他沒有反應,隨即把他送到海軍醫院的深切治療部,他在週一不治。

另外海軍又透露,在週末期間,艦上有另外4名確診官兵也被轉送到醫院接受觀察,他們情況穩定,沒有人要進入深切治療部,也沒有人要使用呼吸機。

羅斯福號的近5,000名官兵,九成二人已接受檢測,有接近600人確診。

