【KTSF 馮政浩報導】

新冠肺炎疫情轉趨嚴峻之後,搶購熱潮隨著出現,洗手肥皂液、消毒劑、甚至廁紙成為熱門貨,最新一期上榜的搶購品,據說是染髮劑。

牛奶、雞蛋、絲苗白米,當然是超市的搶手貨,而最新成為追捧焦點,竟然是染髮劑。

Walmart的行政總裁Doug Dillon日前在電視訪問中透露,因為很多髮型屋都停業,很多人不能夠剪髮和染髮,於是超市貨架的髮夾和染髮劑很快就被一掃而空。

根據調查公司Nielsen,髮夾的銷售量比起去年同期增加1.6倍,而染髮的產品銷量就多出23%。

