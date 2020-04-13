非牟利組織籌款自製口罩 盼舊金山人人有口罩（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

非牟利組織「社區合一」目前正在推行一個「全民口罩」項目，希望透過籌款自製一萬個口罩，讓舊金山人都能戴上口罩。

社區合一組織Communities As One發起的「全民口罩」項目（Masks for All SF），剛剛完成第一階段任務，用籌集的5,000元購買了3,000個口罩，分送給抗疫一線的醫護，以及必要在崗的工作人員。

「全民口罩」現在進入第二階段任務，希望再度籌集5,000元，購買製作口罩的原材料。

Masks for All SF項目負責人之一巫世友（Seeyew Mo）說：「我們會分發5,000個口罩自製套件，讓大家居家抗疫這段期間，能為自己和所愛的人做口罩，此行動也是建立社區，因為這些口罩將幫助有需要的人，保證他們的家庭和其他居民，無需購買商用口罩。」

自製口罩的材料是仿照N95口罩的過濾強度，依照外科口罩而設計，而且製作方法簡單，無須任何技術要求。

Masks for All SF項目負責人之一招霞（Josephine Zhao）說：「你不必是一個縫紉好手，不需要有縫紉機，不需要任何技術，我們會為你剪好一片片，你只要將他們折疊起來，給你們的家人然後清潔口罩。」

該組織目前正在GoFundMe網站籌款。

Masks for All SF項目負責人之一余嘉雯（Sasanna Yee）說：「如果你能財政上貢獻，我們真的感激這項支持，購買這些口罩材料，我們花了很多時間，全部是自願的，我們花時間找原材料，保證他們是好的高品質的，等同N95級別的。」

該組織也在尋找義工幫助他們分發口罩，以及口罩自製套件給有需要的家庭，有關詳情可上網查詢詳情，網址：http://masksforallsf.com

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