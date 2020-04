非牟利組織籌款自製口罩 盼舊金山人人有口罩（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

非牟利組織「社區合一」目前正在推行一個「全民口罩」項目,希望透過籌款自製一萬個口罩,讓舊金山人都能戴上口罩。

社區合一組織Communities As One發起的「全民口罩」項目(Masks for All SF),剛剛完成第一階段任務,用籌集的5,000元購買了3,000個口罩,分送給抗疫一線的醫護,以及必要在崗的工作人員。

「全民口罩」現在進入第二階段任務,希望再度籌集5,000元,購買製作口罩的原材料。

Masks for All SF項目負責人之一巫世友(Seeyew Mo)說:「我們會分發5,000個口罩自製套件,讓大家居家抗疫這段期間,能為自己和所愛的人做口罩,此行動也是建立社區,因為這些口罩將幫助有需要的人,保證他們的家庭和其他居民,無需購買商用口罩。」

自製口罩的材料是仿照N95口罩的過濾強度,依照外科口罩而設計,而且製作方法簡單,無須任何技術要求。

Masks for All SF項目負責人之一招霞(Josephine Zhao)說:「你不必是一個縫紉好手,不需要有縫紉機,不需要任何技術,我們會為你剪好一片片,你只要將他們折疊起來,給你們的家人然後清潔口罩。」

該組織目前正在GoFundMe網站籌款。

Masks for All SF項目負責人之一余嘉雯(Sasanna Yee)說:「如果你能財政上貢獻,我們真的感激這項支持,購買這些口罩材料,我們花了很多時間,全部是自願的,我們花時間找原材料,保證他們是好的高品質的,等同N95級別的。」

該組織也在尋找義工幫助他們分發口罩,以及口罩自製套件給有需要的家庭,有關詳情可上網查詢詳情,網址:http://masksforallsf.com

