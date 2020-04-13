從事必要服務行業員工疫情下能否拒絕上班（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台日前報導了在疫情期間最常見的勞工權益法律問題，現在繼續帶您探討從事必要服務行業的員工，到底能不能拒絕上班？以及如果確診新冠病毒又有哪些權益？

疫情期間，包括超市、雜貨店、快遞業，以及餐廳外賣等多項必要服務仍繼續營業，第一線的員工如果自己或家人感染，或疑似感染新冠肺炎，該怎麼做呢？

勞工法律師鄭巧晶說：「一定要即時的跟公司溝通，這樣子的話，公司也可以採取相應的措施，包括對於一起工作的員工進行隔離，對員工工作場所進行消毒等等，這對於所有其他員工及僱主，工作環境本身都是有利的。」

其次，員工也要熟悉有關疫情的病假和家事假期方面的法律規定。

鄭巧晶說：「4月2號開始，我們有了家庭至上的法案，專門響應新冠病毒的法案，在該法案下面的話，如果說員工由於新冠病毒而無法工作，他至少會有兩周的帶薪病假是僱主需要提供的，另外由於新冠病毒造成了對員工的育兒造成一些影響，而導致員工沒有辦法工作的話，員工也可以額外獲得為期十週的帶薪的家庭醫療休假。」

而疫情期間，勞苦功高的第一線人員擔心染病或是沒有受到適當的安全保護，也偶有傳出罷工，或是請病假怠工的情況，到底必要服務的勞工，能不能拒絕到公司上班呢？先看聯邦法律的規定．

鄭巧晶說：「首先從聯邦法的角度來說，一般來說員工是沒有權利因為工作場所不安全而擅自離崗的，整體來說，根據聯邦法的規定，員工應該先跟僱主就危險的工作狀況一起溝通，嘗試解決，如果不行的話，再跟美國職業安全健康管理局，或者相關的公共部門反映，希望公共部門出面解決。」

不過聯邦法律也有例外規定，當工作場所可能帶來即刻死亡或嚴重身體傷害，員工則可能有權拒絕到職場上班，要看個案而定，包括工作性質，以及員工是否屬高風險人群，都是判定的標準。

鄭巧晶說：「新冠病毒很有可能是滿足這樣一個條件的，所以也就是說，如果員工本身工作場所的性質，或者是任務的性質符合條件的話，很有可能員工是有相應的，法律上的保護的。」

以加州來說，目前正實施居家抗疫令，再加上加州法律對於勞工的保障更有利，多數情況員工都受法律保護。

鄭巧晶說：「在加州的話，由於我們的居家令其實是非常明確，同時也是強制性的，我可以說大部分的情況下，如果說員工因為拒絕去公司上班，不管是必要的，還是非必要的服務，如果員工因為拒絕僱主這樣的請求而遭到解僱的話，我覺得很大可能都是有法律上的措施可以採取。」

不過律師也說，疫情期間因為安全顧慮，公司讓員工改為在家上班，員工還是需要遵從。

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