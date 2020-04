從事必要服務行業員工疫情下能否拒絕上班（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台日前報導了在疫情期間最常見的勞工權益法律問題,現在繼續帶您探討從事必要服務行業的員工,到底能不能拒絕上班?以及如果確診新冠病毒又有哪些權益?

疫情期間,包括超市、雜貨店、快遞業,以及餐廳外賣等多項必要服務仍繼續營業,第一線的員工如果自己或家人感染,或疑似感染新冠肺炎,該怎麼做呢?

勞工法律師鄭巧晶說:「一定要即時的跟公司溝通,這樣子的話,公司也可以採取相應的措施,包括對於一起工作的員工進行隔離,對員工工作場所進行消毒等等,這對於所有其他員工及僱主,工作環境本身都是有利的。」

其次,員工也要熟悉有關疫情的病假和家事假期方面的法律規定。

鄭巧晶說:「4月2號開始,我們有了家庭至上的法案,專門響應新冠病毒的法案,在該法案下面的話,如果說員工由於新冠病毒而無法工作,他至少會有兩周的帶薪病假是僱主需要提供的,另外由於新冠病毒造成了對員工的育兒造成一些影響,而導致員工沒有辦法工作的話,員工也可以額外獲得為期十週的帶薪的家庭醫療休假。」

而疫情期間,勞苦功高的第一線人員擔心染病或是沒有受到適當的安全保護,也偶有傳出罷工,或是請病假怠工的情況,到底必要服務的勞工,能不能拒絕到公司上班呢?先看聯邦法律的規定.

鄭巧晶說:「首先從聯邦法的角度來說,一般來說員工是沒有權利因為工作場所不安全而擅自離崗的,整體來說,根據聯邦法的規定,員工應該先跟僱主就危險的工作狀況一起溝通,嘗試解決,如果不行的話,再跟美國職業安全健康管理局,或者相關的公共部門反映,希望公共部門出面解決。」

不過聯邦法律也有例外規定,當工作場所可能帶來即刻死亡或嚴重身體傷害,員工則可能有權拒絕到職場上班,要看個案而定,包括工作性質,以及員工是否屬高風險人群,都是判定的標準。

鄭巧晶說:「新冠病毒很有可能是滿足這樣一個條件的,所以也就是說,如果員工本身工作場所的性質,或者是任務的性質符合條件的話,很有可能員工是有相應的,法律上的保護的。」

以加州來說,目前正實施居家抗疫令,再加上加州法律對於勞工的保障更有利,多數情況員工都受法律保護。

鄭巧晶說:「在加州的話,由於我們的居家令其實是非常明確,同時也是強制性的,我可以說大部分的情況下,如果說員工因為拒絕去公司上班,不管是必要的,還是非必要的服務,如果員工因為拒絕僱主這樣的請求而遭到解僱的話,我覺得很大可能都是有法律上的措施可以採取。」

不過律師也說,疫情期間因為安全顧慮,公司讓員工改為在家上班,員工還是需要遵從。

