灣區組織為中華民國長者僑胞送免費口罩（視頻）

北加州急難救助恊會Cupurtino,將向灣區60歲以上台灣僑民免費發放醫療口罩,第一批兩千個口罩週五送到南灣僑教中心,現已接受申請登記。

北加州急難救助協會Cupertino會長馬蒨君說:「我們今天捐兩千個,是給我們中華民國的僑胞,因為現在這個疫情擴大得這麼嚴重,所以我們先照顧我們中華民國的同胞們。」

南灣僑教中心主任閻樹榮說:「在這個新冠肺炎蔓延的時期,醫療用品奇缺,他們也特地提供醫療用的口罩,讓民眾可以更安全的做好防疫工作。」

該協會表示,由於疫情不斷在擴大中,每天都聽到僑胞說買不到口罩或找不到口罩,因此決定重金收購3,000個口罩,給年滿60歲以上僑胞。

除了週五到貨的兩千個口罩,另外還有1,000個,接下來也會繼續派發。

每一個登記地址免費派發5片,須上網或是以電話短訊登記,合資格者將以郵寄方式送出。

該協會網址是http://www.ncca-cup.org,或者發短訊到3位負責人的手機,(408) 621-9993、(408) 623-2038、(408) 893-5968。

登記時記得填寫中,英文名字、年齡、居住地址和聯絡電話。

