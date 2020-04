Concord市汽車被磚頭擊中 六旬祖母亡

【KTSF】

一輛汽車星期五晚行駛至東灣Concord一段高速公路時,被一塊突如其來的磚頭擊穿玻璃窗,再打中前座一名女乘客,令她當場死亡,警方仍在調查案件中。

63歲死者Margarita Erostico Ruiz當時坐在前面的乘客座,車上有她的3名孫子,死者20歲的孫兒負責駕駛。

加州公路巡警(CHP)懷疑,汽車駛至242公路與4號公路交界的高架天橋時,有人突然丟出一塊磚頭,擊穿汽車車頭玻璃,再不幸擊中死者。

CHP表示,該處有很多無家可歸者聚居,不是說意外一定由無家可歸者所致,只是平常人一般都不會走上高速公路,但這只是其中一個調查方向。

汽車的司機嘗試為祖母進行心肺復甦,不過她最後當場死亡。

