紐森稱加州將與華盛頓俄勒岡州合作 商討重啟經濟框架

全球的確診數字突破200萬,美國則超過58萬,加州至今有22,348人確診,有687人不治,目前有3,015人仍然留醫,當中有1,178人在深切治療部,州長紐森表示,現正與西岸另外兩個州華盛頓和俄勒岡合作,商討他日疫情減退後,重啟經濟活動的聯合框架,他將會在週二公佈詳情。

紐森表示,他將會在週二宣布怎樣在安全的情況下,逐步撤銷居家抗疫令,重啟經濟的詳細計劃。

紐森說:「促進基本原則,保持公眾健康和安全,用科學引導我們的決策,而並非基於政治壓力。」

紐森強調,雖然每個州都各有計劃,但3個州已同意一個合作框架,把居民的健康視作優先,並且根據科學而並非政治壓力去做決定。

這明顯是針對特朗普總統,因為特朗普宣稱,自己是國家甚麼時候重啟的最終決策者。

紐森表示,他們的計劃會特別考慮像療養院和長期護理設施等場所的特別脆弱人口的問題,建立醫院處理患者突然激增的能力,盡量減輕疫情對一些弱勢社群的非直接影響,並確保在撤銷限制後,有一個可靠的檢測、追踪和隔離病人的系統。

此外,紐森又宣布投入4,200萬,包括州府的出資的4,060萬,用作對州府照顧的兒童的支援。

目前該系統內有86,500名兒童,包括59,000名寄養兒童,這項工作包括食物支援,對有風險的家庭每月額外200元資源轉介、聯絡2-1-1系統等等。

