研究推算加州新型肺炎死亡個案週三將達高峰

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截至剛過去的週六，加州確診個案增至超過21,000宗，年齡介於18至49歲的確診個案最多，超過10,500宗，全州有至少651人死於新型肺炎，其中一個預測模型預計，加州死亡人數高峰將在本週三出現。

該模型來自華盛頓州立大學的一個獨立衛生研究中心，模型預測在4月15日週三加州會增加66宗死亡個案，到達高峰，之後會逐漸減少，直到疫情在5月中結束。

該模型也預測，加州因染疫而要入院的人數將在週一到達高峰。

但加州研究小组的模型推算則預測，5月中或下旬，州內死亡人數到達高峰，舊金山紀事報報導引述，公共衛生和傳染病學專家表示，這些疫情預測模型，只是用於抗疫防疫政策的制定和預備，並不是用來預測未來，沒有人能預測疫情何時結束，或者下一波何時會來。

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