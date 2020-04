研究推算加州新型肺炎死亡個案週三將達高峰

【KTSF】

截至剛過去的週六,加州確診個案增至超過21,000宗,年齡介於18至49歲的確診個案最多,超過10,500宗,全州有至少651人死於新型肺炎,其中一個預測模型預計,加州死亡人數高峰將在本週三出現。

該模型來自華盛頓州立大學的一個獨立衛生研究中心,模型預測在4月15日週三加州會增加66宗死亡個案,到達高峰,之後會逐漸減少,直到疫情在5月中結束。

該模型也預測,加州因染疫而要入院的人數將在週一到達高峰。

但加州研究小组的模型推算則預測,5月中或下旬,州內死亡人數到達高峰,舊金山紀事報報導引述,公共衛生和傳染病學專家表示,這些疫情預測模型,只是用於抗疫防疫政策的制定和預備,並不是用來預測未來,沒有人能預測疫情何時結束,或者下一波何時會來。

