加州保險局頒令保險公司疫情下要退還保費

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加州保險局局長Ricardo Lara週一頒令，保險公司在疫情期間，需要向個人和商業客戶退還各類保費。

保險局長指，居家抗疫令下，民眾駕車出行的次數大減，眾多商戶也被迫關閉，現行的保費已不再反映平日客戶所面對的意外風險，因此他們應該獲得保費退款。

根據保險局長的頒令，需要退還的保費是3月和4月費，如果居家抗疫令延續至5月，5月的保費也應獲退款。

頒令適用的保險類別共有6種，包括私人汽車保險，商業汽車保險、工傷保險、商業綜合風險保險、商業責任保險、醫療失誤保險，以及任何其他受疫情影響而理賠風險大減的保險。

保險公司需要在8月或以前遵從指示，方法包括調降保費、退還保費或調整保費等。

保險局長早前亦頒令為保險客戶提供60日保費寬限期，讓他們不會因為疫情無法繳付保費，而導致保險被取消。

早前多家保險公司已自行退還或調降保費，包括State Farm和AAA等。

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