加州保險局頒令保險公司疫情下要退還保費

加州保險局局長Ricardo Lara週一頒令,保險公司在疫情期間,需要向個人和商業客戶退還各類保費。

保險局長指,居家抗疫令下,民眾駕車出行的次數大減,眾多商戶也被迫關閉,現行的保費已不再反映平日客戶所面對的意外風險,因此他們應該獲得保費退款。

根據保險局長的頒令,需要退還的保費是3月和4月費,如果居家抗疫令延續至5月,5月的保費也應獲退款。

頒令適用的保險類別共有6種,包括私人汽車保險,商業汽車保險、工傷保險、商業綜合風險保險、商業責任保險、醫療失誤保險,以及任何其他受疫情影響而理賠風險大減的保險。

保險公司需要在8月或以前遵從指示,方法包括調降保費、退還保費或調整保費等。

保險局長早前亦頒令為保險客戶提供60日保費寬限期,讓他們不會因為疫情無法繳付保費,而導致保險被取消。

早前多家保險公司已自行退還或調降保費,包括State Farm和AAA等。

