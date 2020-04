感染新型肺炎英國首相約翰遜出院

【有線新聞】

感染新型肺炎的英國首相約翰遜出院,他形容欠了醫護人員一命,也促請民眾繼續遵守居家令,與醫護人員一同抗疫,約翰遜出院後會到鄉郊官邸休養,暫時不會重返工作崗位。

約翰遜說:「我留院一星期,今天出院,毫無疑問是醫護人員救了我一命,所受恩惠難以言喻。」

離開倫敦南部的聖多馬醫院後,約翰遜隨即在社交網站發放片段報平安,他看來仍然頗憔悴,對於能夠出院一再感謝醫護人員。

約翰遜說:「我的身體最終能得到足夠氧氣,全因他們整晚都在看著,用心思考、關懷病人,為我提供需要的治療。」

民間要求解除外出限制呼聲越來越大,約翰遜希望國民留在家中,遵守居家令,與醫護人員一同抗疫。

他說:「我們在這場全國抗疫戰取得進展,因為英國民眾組成『人盾』,保護國家最重要的資產,我們的醫療系統。我們將會取勝,因為醫護是國家的心臟,是這個國家最好的,堅不可摧,以愛為動力。」

首相府發言人稱,約翰遜會先到首相鄉郊官邸契克斯休養,按照醫護人員指示,暫時不會重返工作崗位。

約翰遜懷孕的未婚妻西蒙茲,也在社交網站感謝醫護人員,形容自己經歷非常黑暗的一周,今天非常幸運。

