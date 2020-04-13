感染新型肺炎英國首相約翰遜出院

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感染新型肺炎的英國首相約翰遜出院，他形容欠了醫護人員一命，也促請民眾繼續遵守居家令，與醫護人員一同抗疫，約翰遜出院後會到鄉郊官邸休養，暫時不會重返工作崗位。

約翰遜說：「我留院一星期，今天出院，毫無疑問是醫護人員救了我一命，所受恩惠難以言喻。」

離開倫敦南部的聖多馬醫院後，約翰遜隨即在社交網站發放片段報平安，他看來仍然頗憔悴，對於能夠出院一再感謝醫護人員。

約翰遜說：「我的身體最終能得到足夠氧氣，全因他們整晚都在看著，用心思考、關懷病人，為我提供需要的治療。」

民間要求解除外出限制呼聲越來越大，約翰遜希望國民留在家中，遵守居家令，與醫護人員一同抗疫。

他說：「我們在這場全國抗疫戰取得進展，因為英國民眾組成『人盾』，保護國家最重要的資產，我們的醫療系統。我們將會取勝，因為醫護是國家的心臟，是這個國家最好的，堅不可摧，以愛為動力。」

首相府發言人稱，約翰遜會先到首相鄉郊官邸契克斯休養，按照醫護人員指示，暫時不會重返工作崗位。

約翰遜懷孕的未婚妻西蒙茲，也在社交網站感謝醫護人員，形容自己經歷非常黑暗的一周，今天非常幸運。

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