灣區累計新型肺炎病例破5千宗 死者增至140多人

灣區累計個案超過5,000宗,死亡人數140多人,不過住在深切治療部的人連續4天下降,至週六的179人,舊金山週日新增15宗確診個案,累計872宗,死亡人數多一宗,升至14宗。

舊金山市內最大的無家可歸者支援中心MSC South,星期五爆發大規模感染,近70名住客及職員確診新冠病毒,市府週日宣布,這個支援中心至今一共有76人確診,包括71名住客及5名職員,市府決定將支援中心轉換成一個治療中心,讓部分確診的無家可歸者在這裡治療。

另外,市府亦不斷將有需要的住客,送到不同酒店隔離及抗疫。

不過有服務無家可歸者的組織指,除了在支援中心的人,住在街上的露宿者亦是另一大難題,他們不少人群居,街上也沒有足夠的空間讓他們生活。

市府正考慮在市內一處大型的空地,讓沒有確診的露宿者紮營生活。

至於南灣Santa Clara縣週日新增55個確診個案,累計1,621宗,死亡人數再多3人至54人,超過一半是70歲或以上,而當中七成死者是男性。

東灣Contra Costa縣新增9宗,累計539宗,有42人住院治療,死亡人數維持在11宗。

