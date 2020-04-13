灣區累計新型肺炎病例破5千宗 死者增至140多人

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灣區累計個案超過5,000宗，死亡人數140多人，不過住在深切治療部的人連續4天下降，至週六的179人，舊金山週日新增15宗確診個案，累計872宗，死亡人數多一宗，升至14宗。

舊金山市內最大的無家可歸者支援中心MSC South，星期五爆發大規模感染，近70名住客及職員確診新冠病毒，市府週日宣布，這個支援中心至今一共有76人確診，包括71名住客及5名職員，市府決定將支援中心轉換成一個治療中心，讓部分確診的無家可歸者在這裡治療。

另外，市府亦不斷將有需要的住客，送到不同酒店隔離及抗疫。

不過有服務無家可歸者的組織指，除了在支援中心的人，住在街上的露宿者亦是另一大難題，他們不少人群居，街上也沒有足夠的空間讓他們生活。

市府正考慮在市內一處大型的空地，讓沒有確診的露宿者紮營生活。

至於南灣Santa Clara縣週日新增55個確診個案，累計1,621宗，死亡人數再多3人至54人，超過一半是70歲或以上，而當中七成死者是男性。

東灣Contra Costa縣新增9宗，累計539宗，有42人住院治療，死亡人數維持在11宗。

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