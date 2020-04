聯邦當局指航空公司取消航班必須全額退費

【KTSF 歐志洲報導】

在疫情的衝擊下,眾多航空公司被迫取消航班,但是許多公司都有意避開退錢,而要顧客索取優惠券取代,航空公司有沒有權力這麼做?

新冠肺炎疫情嚴重衝擊航空業,在眾多國家的旅遊限制下,航空需求減少,航空公司紛紛縮減航班,或取消航班,而許多乘客在疫情之前就已經買好機票,現在無法出遊。

公共媒體NPR報導,歐美多地的政府條文規定,要是航空公司取消航班,公司需要退還機票錢,但是航空業瀕臨財政崩潰,現在許多航空公司為了保留資金,希望能夠豁免這項退錢的條例,轉而要乘客拿優惠券,然後要乘客必須在今年內使用。

有許多乘客和消費者權益組織提出投訴,要公司退錢,美國的聯航已經被起訴,在加拿大也有針對幾家公司的集體訴訟,指這些公司拒絕退錢。

代表全球航空公司的國際航空協會(IATA)表示,航空公司在疫情衝擊下損失數十億,必須動用儲備金,而在避免耗盡資金的情況下避免退錢,所以要求各國政府放鬆退錢的政策。

但是面對眾多投訴,美國運輸部警告航空公司,不論是內在或外在因素導致,要是取消航班就必須退錢,這也包括購買機票的相關費用。

唯一不受這規定限制的情況是,要是顧客在居家抗疫令或旅遊警示下,在航班取消之前自行取消行程,就必須接受公司的優惠券。

直至目前,聯航和達美這兩間公司已經允許顧客將使用優惠券的期限,從一般的買機票的一年限期,延長至明年5月。

