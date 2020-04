影評：《另一隻羔羊》看邪教環境成長的少女心態

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一位少女在邪教組織中成長,日漸置疑自身環境。

愛爾蘭的一個森林,住著一群穿紅裙的青年婦女和她們穿藍裙的女兒。這些少女的父親,也是同一個人,就是這個邪教組織稱為牧羊人的領袖Shepherd。而這群少女在長大後,也將成為牧羊人的妻子。少女中的其中一人Selah 是牧羊人最喜歡的女兒,母親已經去世,對外頭世界的一切知識,都是來自牧羊人。成長發育中的她,也不斷對自己的身體和環境提問,Selah 也不斷受到一些視覺幻覺困擾。

一天,邪教組織受到外來因素,促使他們必須搬遷。過程中,也見證牧羊人兇狠、醜陋的一面 。加上見到出世男嬰和另外一名看似有精神問題的婦女被逐出教外,這不斷挑戰Selah 的思維。

這是波蘭導演Malgorzata Szumowska 的作品。在選角方面,飾演牧羊人的Michiel Huisman 在靜態的演出中,散發魅力,但人物卻也缺乏更強有力的特徵。而身擔要職 飾演Selah 的Raffey Cassidy,帶疑問的眼神中,也有強烈的致問感,印象深刻。

電影觀感遠勝於節奏和劇情,對少女思路沒有直接的探討,而是利用不同的鮮明的影像畫面,輕微描繪。在走向電影結尾的過程中感覺凌散,沒有特別強烈的主題。所以最後的結局,卻也帶有稍微突然的感覺,讓觀眾提出,電影結束之後的情節,是否會更加精采?

《另一隻羔羊 The Other Lamb》帶有輕微的神祕懸疑色彩。滿分五分中得三分半,可以欣賞。觀眾可以透過Amazon Prime 、或蘋果的iTunes或Google Play 的串流平台,觀賞這部低調的懸疑片。

電影網頁:https://www.ifcfilms.com/films/the-other-lamb

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“The Other Lamb” is a patient cult thriller without the thrills

“Screening Room” reviews “The Other Lamb”

Rating: 3.5 out of 5 stars.

Official movie website: https://www.ifcfilms.com/films/the-other-lamb