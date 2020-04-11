影評：《另一隻羔羊》看邪教環境成長的少女心態

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一位少女在邪教組織中成長，日漸置疑自身環境。

愛爾蘭的一個森林，住著一群穿紅裙的青年婦女和她們穿藍裙的女兒。這些少女的父親，也是同一個人，就是這個邪教組織稱為牧羊人的領袖Shepherd。而這群少女在長大後，也將成為牧羊人的妻子。少女中的其中一人Selah 是牧羊人最喜歡的女兒，母親已經去世，對外頭世界的一切知識，都是來自牧羊人。成長發育中的她，也不斷對自己的身體和環境提問，Selah 也不斷受到一些視覺幻覺困擾。

一天，邪教組織受到外來因素，促使他們必須搬遷。過程中，也見證牧羊人兇狠、醜陋的一面 。加上見到出世男嬰和另外一名看似有精神問題的婦女被逐出教外，這不斷挑戰Selah 的思維。

這是波蘭導演Malgorzata Szumowska 的作品。在選角方面，飾演牧羊人的Michiel Huisman 在靜態的演出中，散發魅力，但人物卻也缺乏更強有力的特徵。而身擔要職 飾演Selah 的Raffey Cassidy，帶疑問的眼神中，也有強烈的致問感，印象深刻。

電影觀感遠勝於節奏和劇情，對少女思路沒有直接的探討，而是利用不同的鮮明的影像畫面，輕微描繪。在走向電影結尾的過程中感覺凌散，沒有特別強烈的主題。所以最後的結局，卻也帶有稍微突然的感覺，讓觀眾提出，電影結束之後的情節，是否會更加精采？

《另一隻羔羊 The Other Lamb》帶有輕微的神祕懸疑色彩。滿分五分中得三分半，可以欣賞。觀眾可以透過Amazon Prime 、或蘋果的iTunes或Google Play 的串流平台，觀賞這部低調的懸疑片。

電影網頁：https://www.ifcfilms.com/films/the-other-lamb

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“The Other Lamb” is a patient cult thriller without the thrills

“Screening Room” reviews “The Other Lamb”

Rating: 3.5 out of 5 stars.

Official movie website： https://www.ifcfilms.com/films/the-other-lamb