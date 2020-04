鍾南山指中國不會第二波爆發 難料全球疫情何時結束

【有線新聞】

武漢不再封城,無症狀患者會否四處傳播成為一大隱憂,中國國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山接受訪問時指,不認為當地有很多無症狀患者,又相信中國不會有第二波疫情爆發,但估計不到全球疫情何時結束。

76天封城日子結束,滯留武漢的人很多都在這幾天離開,雖然政府指疫情受控,但仍然有人擔心,會否有很多無症狀患者。鍾南山接受我們訪問時指,內地核酸測試嚴格,要陰性才可以走。

他指:「如果有很多,早就四處傳播,因有一定傳染性。中國按現時群防群控,我的看法,即使有傳播,(全中國)不會有第二波爆發。」

案例始於中國,再蔓延全球3個多月,全球數萬人死亡,鐘南山一直跟進疫情發展,他看不看到這場惡夢何時終結?

鍾南山說:「無人可估計疫情到何時結束。現時外國爆發,在(確診數字)很高情況下徘徊,還未下降。大陸、香港與外國都有很大區別,甚至他們是第一波,我們可能進入第二波階段,所以控制到這程度,應該很珍惜。我注意到香港最近一、兩星期,每天有病人數增加,但絕大多數是輸入,所以現時不要放鬆警惕。」

他又指全球疫情去不去到終點,取決於病毒的特點和政府的干預。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。