鍾南山指中國不會第二波爆發 難料全球疫情何時結束

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武漢不再封城，無症狀患者會否四處傳播成為一大隱憂，中國國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山接受訪問時指，不認為當地有很多無症狀患者，又相信中國不會有第二波疫情爆發，但估計不到全球疫情何時結束。

76天封城日子結束，滯留武漢的人很多都在這幾天離開，雖然政府指疫情受控，但仍然有人擔心，會否有很多無症狀患者。鍾南山接受我們訪問時指，內地核酸測試嚴格，要陰性才可以走。

他指：「如果有很多，早就四處傳播，因有一定傳染性。中國按現時群防群控，我的看法，即使有傳播，（全中國）不會有第二波爆發。」

案例始於中國，再蔓延全球3個多月，全球數萬人死亡，鐘南山一直跟進疫情發展，他看不看到這場惡夢何時終結？

鍾南山說：「無人可估計疫情到何時結束。現時外國爆發，在（確診數字）很高情況下徘徊，還未下降。大陸、香港與外國都有很大區別，甚至他們是第一波，我們可能進入第二波階段，所以控制到這程度，應該很珍惜。我注意到香港最近一、兩星期，每天有病人數增加，但絕大多數是輸入，所以現時不要放鬆警惕。」

他又指全球疫情去不去到終點，取決於病毒的特點和政府的干預。

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