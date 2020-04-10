食評社交平台Yelp裁員千人 逾千員工無薪休假

【KTSF 梁秋玉報導】

因為新冠病毒疫情的衝擊，總部位於舊金山的網路食評社交平台Yelp，宣佈裁員1,000人，還有1,100人休無薪假。

Yelp透過公司內部電郵告知這一消息，被裁員的員工可以獲得遣散費，以及3個月的健康保險，而休無薪假的員工，仍能保留大部分福利，而且可以拿到兩個星期的薪水。

另外，公司高層也已減薪兩至三成，同時也削減了公司服務器的開支，並取消了某些發展項目的優先權，而且本年度也不會向員工分發任何股票。

公司表示，自3月10日後，Yelp最熱門的餐廳食評互動已下降六成四，夜生活點評下降八成一，健身房類下降七成三，美容美髮類生意下降八成三，因此必須透過裁員和無薪假，來保障公司能繼續生存。

Yelp成立於2004年，去年淨收入達到10億元，全球共有僱員近6,000人。

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