食評社交平台Yelp裁員千人 逾千員工無薪休假

因為新冠病毒疫情的衝擊,總部位於舊金山的網路食評社交平台Yelp,宣佈裁員1,000人,還有1,100人休無薪假。

Yelp透過公司內部電郵告知這一消息,被裁員的員工可以獲得遣散費,以及3個月的健康保險,而休無薪假的員工,仍能保留大部分福利,而且可以拿到兩個星期的薪水。

另外,公司高層也已減薪兩至三成,同時也削減了公司服務器的開支,並取消了某些發展項目的優先權,而且本年度也不會向員工分發任何股票。

公司表示,自3月10日後,Yelp最熱門的餐廳食評互動已下降六成四,夜生活點評下降八成一,健身房類下降七成三,美容美髮類生意下降八成三,因此必須透過裁員和無薪假,來保障公司能繼續生存。

Yelp成立於2004年,去年淨收入達到10億元,全球共有僱員近6,000人。

