新型肺炎全球死亡人數突破10萬人

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全球新型肺炎死亡人數週五突破10萬人，多國政府和宗教領袖警告民眾，復活節期間仍要嚴格遵守居家抗疫令，以防在疫情有所緩和下，再出現令一波感染潮。

根據John Hopkins大學發表的最新數據，自去年12月中國首先爆發新型肺炎疫情以來，全球死亡人數已超過10萬人，有逾160萬人受感染。

但在測試不足及有政府可能瞞報下，真正的死亡數字可能更高，例如在紐約、意大利和西班牙，不少病患是在醫院外死亡，例如家中或護老院，這些死亡病患可能沒有計算在內。

美國的死亡人數週五升至約18,000人，有很大機會超越意大利，成為最多死亡人數的國家，目前美國約有50萬人確診，逾40%死者身處紐約州。

紐約州週四通報有777人死亡，較週三輕微下調，目前該州累計有超過7,800人死亡。

紐約州入住深切治療病房的患者升幅則出現放緩，上週每天的升幅動輒超過1,000人，週四只增加290人，當地的疫情或有好轉的跡象。

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