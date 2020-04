新型肺炎全球死亡人數突破10萬人

【KTSF】

全球新型肺炎死亡人數週五突破10萬人,多國政府和宗教領袖警告民眾,復活節期間仍要嚴格遵守居家抗疫令,以防在疫情有所緩和下,再出現令一波感染潮。

根據John Hopkins大學發表的最新數據,自去年12月中國首先爆發新型肺炎疫情以來,全球死亡人數已超過10萬人,有逾160萬人受感染。

但在測試不足及有政府可能瞞報下,真正的死亡數字可能更高,例如在紐約、意大利和西班牙,不少病患是在醫院外死亡,例如家中或護老院,這些死亡病患可能沒有計算在內。

美國的死亡人數週五升至約18,000人,有很大機會超越意大利,成為最多死亡人數的國家,目前美國約有50萬人確診,逾40%死者身處紐約州。

紐約州週四通報有777人死亡,較週三輕微下調,目前該州累計有超過7,800人死亡。

紐約州入住深切治療病房的患者升幅則出現放緩,上週每天的升幅動輒超過1,000人,週四只增加290人,當地的疫情或有好轉的跡象。

