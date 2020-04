【KTSF】

因應居家抗疫令,美國郵政(USPS)宣布一系列便民服務,讓民眾足不出戶,都可以收寄信件和包裹。

民眾可通過官網USPS.com購買郵票,郵差會將郵票派送到府。

無法上網的民眾,可以向郵局或郵差索取一份郵票訂購單,用郵寄方式購買郵票。

至於包裹方面,郵局提供免費上門取件服務,包裝用品例如紙箱和信封可以在官網預付郵費,及打印郵寄標籤。

