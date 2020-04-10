專家推算美國疫情週日見頂 當天或逾2千人死亡

【KTSF 張麗月報導】

有醫療專家預測，社交距離的抗疫措施如果全面執行到5月底，美國疫情可能在本星期日就會見頂。

華盛頓大學醫療研究中心的專家預測，全美疫情爆發起碼持續到8月，但疫情的高峰期可能在本星期日出現，估計單是這一天將會有超過2,000人染疫死亡，也會是單一天死亡人數最多。

公共衛生官員還提醒說，今年較後時間還有可能出現第二波的爆發。

這個推測意味著，這幾天，美國的醫院資源，包括病床和呼吸機，也同時出現緊張的高峰。

專家警告說，如果社交距離的抗疫措施在5月底前有鬆懈，不遵守，這個推測就會有變，即是說疫情仍未去到頂峰。

這些醫療專家也預測，到8月4日，美國的染疫死亡個案將會飆升至超過6萬人，這些推測是根據全國各級政府和醫院網絡，好像華盛頓大學、美國醫院協會和世衛組織（WHO）等提供的數據而作出。

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