專家推算美國疫情週日見頂 當天或逾2千人死亡

有醫療專家預測,社交距離的抗疫措施如果全面執行到5月底,美國疫情可能在本星期日就會見頂。

華盛頓大學醫療研究中心的專家預測,全美疫情爆發起碼持續到8月,但疫情的高峰期可能在本星期日出現,估計單是這一天將會有超過2,000人染疫死亡,也會是單一天死亡人數最多。

公共衛生官員還提醒說,今年較後時間還有可能出現第二波的爆發。

這個推測意味著,這幾天,美國的醫院資源,包括病床和呼吸機,也同時出現緊張的高峰。

專家警告說,如果社交距離的抗疫措施在5月底前有鬆懈,不遵守,這個推測就會有變,即是說疫情仍未去到頂峰。

這些醫療專家也預測,到8月4日,美國的染疫死亡個案將會飆升至超過6萬人,這些推測是根據全國各級政府和醫院網絡,好像華盛頓大學、美國醫院協會和世衛組織(WHO)等提供的數據而作出。

