最新估計美國疫情死亡人數約6萬 經濟未必馬上反彈

【KTSF 張麗月報導】

全美確診個案有超過46.5萬宗,染疫死亡人數超過1.6萬人,醫療專家預測,死亡個案將於本週末達到頂峰。

根據華盛頓大學一個研究中心預測,美國在本星期日染疫死亡人數將會達到頂峰,預期在未來幾天,醫院的資源將會非常緊張。

白宮抗疫小組關鍵人物、傳染病學專家Anthony Fauci醫生說,美國最終的染疫死亡人數,現時看來可能最多只有6萬人,而不是官方先前估計的10萬至20萬人。

他又說,已經研發了多個病毒抗體測試,相信很快可以應用,他又認為,仍需繼續實施居家抗疫,來減慢疫情的蔓延。

紐約州長Andrew Cuomo說,染疫住院人數正在下跌,主要因為居家抗疫措施做得好,不過週三紐約的染疫死亡人數有接近800人,是一天內最多,所以仍未脫離困境,死者不限於長者及有慢性病的人。

華盛頓郵報的報導指出,染疫死亡的美國民眾中,至少有759人是50歲以下,當中有至少45人只有20幾歲,有超過190個死者是30幾歲,而20歲以下的死者也有至少10個。

醫療專家認為,何時可以重回經濟復甦,要視乎疫情去向而定。

有經濟學者認為,這次疫情過後,經濟反彈未必會如特朗普總統所預期的馬上大幅反彈,主要是因為家庭與商戶的財政受重創,許多人現在連買食物雜貨都要用信用卡,疫情過後,消費者也可能非常小心花費。

此外,911事件也可作為借鑒,當年恐擊之後,航空業需要兩年半才恢復元氣。

