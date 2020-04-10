最新估計美國疫情死亡人數約6萬 經濟未必馬上反彈

【KTSF 張麗月報導】

全美確診個案有超過46.5萬宗，染疫死亡人數超過1.6萬人，醫療專家預測，死亡個案將於本週末達到頂峰。

根據華盛頓大學一個研究中心預測，美國在本星期日染疫死亡人數將會達到頂峰，預期在未來幾天，醫院的資源將會非常緊張。

白宮抗疫小組關鍵人物、傳染病學專家Anthony Fauci醫生說，美國最終的染疫死亡人數，現時看來可能最多只有6萬人，而不是官方先前估計的10萬至20萬人。

他又說，已經研發了多個病毒抗體測試，相信很快可以應用，他又認為，仍需繼續實施居家抗疫，來減慢疫情的蔓延。

紐約州長Andrew Cuomo說，染疫住院人數正在下跌，主要因為居家抗疫措施做得好，不過週三紐約的染疫死亡人數有接近800人，是一天內最多，所以仍未脫離困境，死者不限於長者及有慢性病的人。

華盛頓郵報的報導指出，染疫死亡的美國民眾中，至少有759人是50歲以下，當中有至少45人只有20幾歲，有超過190個死者是30幾歲，而20歲以下的死者也有至少10個。

醫療專家認為，何時可以重回經濟復甦，要視乎疫情去向而定。

有經濟學者認為，這次疫情過後，經濟反彈未必會如特朗普總統所預期的馬上大幅反彈，主要是因為家庭與商戶的財政受重創，許多人現在連買食物雜貨都要用信用卡，疫情過後，消費者也可能非常小心花費。

此外，911事件也可作為借鑒，當年恐擊之後，航空業需要兩年半才恢復元氣。

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