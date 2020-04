特朗普指國內疫情已達高峰 華府推動下月重啟經濟

【有線新聞】

美國累計逾46萬人感染新型肺炎,逾1.6萬人死亡,特朗普總統形容國內疫情已經到達高峰,報道指華府正推動下月重啟大部分經濟活動。

於美國疫情重災區紐約州哈特島的公墓,安排下葬的次數由每週一天增加至每週五天,工人加緊挖掘墓地。

雖然紐約州過去一天的新型肺炎死亡人數再創單日新高,但重症患者數目連續兩天下跌。

帝國大廈等多個地標亮燈,向醫護人員致敬,州長科莫促請居民繼續遵守嚴格措施,疫情才會繼續緩和,強調重啟經濟前提是必須增加病毒檢測數量。

但特朗普則不認同,必定要有充分全國檢測才可讓國民復工。

特朗普說:「不需要,美國的檢測系統優良,已經是全球最佳,檢測是否必需?不是,有檢測是否好事?是的,我們在討論3.25億人口,大家可以想像,這不會發生。」

特朗普指當局於全國已經進行了約200萬次病毒檢測,相信美國已經到達疫情高峰,沒交代有何根據,但期望盡快恢復國家正常運作。

美國首次申領失業救濟人數過去3週累計逾1,600萬,《華盛頓郵報》報道,特朗普擔心經濟差會拖累其連任選情,正尋求在5月1日或之前重啟大部分經濟活動。

美國疾控中心總監指,明年或將面對疫情另一波挑戰,形容識別患者以及隔離和追蹤密切接觸者等政策須有所改變,否則屆時又要採取嚴格措施。

