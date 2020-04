北加州台灣工商會向南灣醫護捐一萬個口罩（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著疫情持續擴散,灣區多個社區組織自發性為醫護人員籌集口罩等防護用品,北加州台灣工商會週三就向南灣的醫護人員捐助一萬個口罩,另外,台灣僑委會協助海外僑民購買的布口罩,將在下週五起陸續向全球寄出。

北加州台灣工商會會長游淑華及副會長黃大厚,週三將一萬個口罩運到Valley醫療中心基金會(Valley Medical Center Foundation),希望緩解醫護人員防護口罩短缺的燃眉之急,這項捐贈是透過聖塔克拉拉縣議員柯提斯(Dave Cortese)安排。

聖塔克拉拉縣是灣區疫情最嚴重的縣,該縣週三宣布新的命令,要求持有一定數量以上醫療防護用品的商戶和個人,在4月15日前向縣府提交存貨數量,縣府也鼓勵民間向縣內的Valley醫療中心基金會捐助醫療物。

另一方面,本台先前報導過台灣政府有意為海外僑民代購口罩,其中布口罩的部分已經確定落實。

根據台灣僑委會統計,全球各地有10萬片的需求,初步規劃在下週五寄出6萬片布口罩,本月底前另外再寄送4萬片。

灣區僑教中心系統本週已經對於先前有訂購的僑民確認訂單並收費,每個布口罩0.83美元,不過由於工廠產能有限,可能會需要兩個月或更久才能到貨。

至於醫療口罩的部分,目前台灣已經開放讓民眾寄口罩給海外二等親以內的親友,僑民可以直接請在台家人協助購買寄送。

對於已在台灣沒有家人的海外僑胞或是傳統僑社的僑領是否也能買到醫療口罩,台灣僑委會已經向中央防疫中心爭取到5萬片醫療口罩,有償提供給海外僑界。

