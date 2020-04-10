台北指大陸網軍假冒台灣人攻擊譚德塞

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在台灣，法務部調查局表示發生世衛批評台灣風波後，查獲大陸網軍趁機假冒台灣人攻擊世衛總幹事譚德塞並道歉，又指至今未找到3個月前，有台灣網民誹謗和攻擊譚德塞的文章。

世衛總幹事譚德塞指控台灣對他人身攻擊後，社交網站隨即出現大量貼文，自稱是台灣人，承認攻擊譚德塞，向他道歉，請求原諒，而且內容及格式相似。

台灣的法務部調查局指，這些貼文短時間內大量出現，經調查後發現是大陸網軍假冒台灣網民攻擊譚德塞，並且道歉。

調查局指大陸一個叫自由徐州電台的帳戶，製作假道歉文的樣板，號召其他用戶加入發布，帳戶介紹是徐州市區最大的新聞媒體，今年3月才建立，有人為求逼真，附上台灣的身分證及健保卡，有人發文後稱這樣挺好玩。

法務部調查局批評，大陸網民刻意集體炒作，嚴重危害台灣聲譽，會繼續調查，說到目前為止找不到譚德塞所指的網絡攻擊。

面對譚德塞的指控，有網民用幽默方式回應，上載台灣的食物和風景照片，加入這個標籤，笑謂這些才是來自台灣的攻擊。

連外長吳釗燮都加入，在一則台灣向中美洲國家運送物資的貼文加入標籤，說能在朋友有需要的時候伸出援手，令台灣人民感到自豪。

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