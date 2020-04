台北指大陸網軍假冒台灣人攻擊譚德塞

【有線新聞】

在台灣,法務部調查局表示發生世衛批評台灣風波後,查獲大陸網軍趁機假冒台灣人攻擊世衛總幹事譚德塞並道歉,又指至今未找到3個月前,有台灣網民誹謗和攻擊譚德塞的文章。

世衛總幹事譚德塞指控台灣對他人身攻擊後,社交網站隨即出現大量貼文,自稱是台灣人,承認攻擊譚德塞,向他道歉,請求原諒,而且內容及格式相似。

台灣的法務部調查局指,這些貼文短時間內大量出現,經調查後發現是大陸網軍假冒台灣網民攻擊譚德塞,並且道歉。

調查局指大陸一個叫自由徐州電台的帳戶,製作假道歉文的樣板,號召其他用戶加入發布,帳戶介紹是徐州市區最大的新聞媒體,今年3月才建立,有人為求逼真,附上台灣的身分證及健保卡,有人發文後稱這樣挺好玩。

法務部調查局批評,大陸網民刻意集體炒作,嚴重危害台灣聲譽,會繼續調查,說到目前為止找不到譚德塞所指的網絡攻擊。

面對譚德塞的指控,有網民用幽默方式回應,上載台灣的食物和風景照片,加入這個標籤,笑謂這些才是來自台灣的攻擊。

連外長吳釗燮都加入,在一則台灣向中美洲國家運送物資的貼文加入標籤,說能在朋友有需要的時候伸出援手,令台灣人民感到自豪。

