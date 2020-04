【KTSF】

在疫情下,最新的調查發現,舊金山每17個租戶中,就有一個無法交租。

舊金山公寓協會一項最新的調查發現,近6%,即約600個舊金山租戶,因受疫情影響導致收入損失,而無法支付4月份的房租,涉及平均租金為2,504元。

而截止到4月9日為止,有約150萬的房租沒被支付。

調查訪問了315名房東,涉及過萬個單位,有約16%房東表示,有租客違反租約,或意外地提前30日通知要搬走。

房東預計,5月份無法支付房租租客的比例可能會大幅上升。

商業租戶方面,根據公寓協會的數據,有近一半的租戶,多數是夫妻經營的店舖及餐館,因為疫情影響而無法支付4月份的租金。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。