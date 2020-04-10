華協中心為舊金山華埠散房住戶送餐 減少共用廚房（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的新型肺炎確診個案突破700宗，比週三新增48宗，死亡人數維持在十人，為了減低華埠居民感染病毒的風險，華協中心與區內餐館合作，推出多項送餐服務。

舊金山至今已經檢測了近6,400人，週四新增48宗確診個案，累計724宗，當中近七成人經社區傳播感染病毒，死亡人數維持在十人。

市府表示，由於公校本學年將不會復課，因此舊金山為前線執法人員、醫護及市府緊急服務員工的子女而設的28間托兒及青少年中心，將會一直運作至6月2日，所有設施跟足CDC的社交距離及衛生建議。

除了無家可歸者外，市內的散房戶由於要共用廚房及浴室，活動空間狹小，感染病毒的風險亦較高，華埠最少有6,000個散房戶，為了減低病毒傳播的風險，管理不少散房樓宇的華協中心已在每一座樓的出入大堂和每一層，安裝酒精搓手液，公用地方和厠所的清潔次數比平常更加強三倍。

另外，華協與華埠兩間酒樓合作，為區內有需要人士準備膳食，其中每日為過百個散房戶免費提供餐盒。

華埠散房戶說：「集體廚房很不方便，又關心我們，派餐給我們，真的很好，我們感到很高興，我們就少去廚房，少接近其他人。」

華協又為住在平園公屋的長者每天提供送餐服務，華協正招募義工協助送餐，並呼籲善長捐款資助服務。

舊金山估值朱嘉文（Carmen Chu）官提醒市內業主，為了配合居家抗疫令，繳交物業稅的期限暫時推遲到5月4日，即是命令完結後，市府預計重開的第一天。

朱嘉文說：「我講”預計”的原因，是因為總是有可能這個命令會延續更長時間，因此我們強烈建議大家留意新聞報道，以及定期上到稅務局的網站查詢。」

朱嘉文提醒繳交物業稅不一定是親身去市府交，亦可以上網直接過數，不過如果用信用卡繳費，銀行就會收取額外的交易費用。

除了物業稅外，朱嘉文亦指，州長紐森與州內兩百多間銀行及借貸公司已經達成協議，向因為染病或因疫情失業，及收入減少而不能如期繳交房貸的業主，提供90天寬限期，至於寬限的條款，每間公司都不同，她建議民眾聯絡借貸公司查詢。

朱嘉文說：「如果有人不能如期交房貸，90天內不會有遲交費，並確保信用評分不受影響，一般來說，亦不會有其他罰款及利息。」

而位於日落區的Great Highway，因為沙灘上的沙吹到公路上，所以暫時關閉，禁止行車。

該區市參事馬兆明去信交通局，希望公路能持續禁止行車，最少到居家抗疫命令完結，讓出來散步的市民有更多空間保持社交距離。

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