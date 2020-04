華協中心為舊金山華埠散房住戶送餐 減少共用廚房（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的新型肺炎確診個案突破700宗,比週三新增48宗,死亡人數維持在十人,為了減低華埠居民感染病毒的風險,華協中心與區內餐館合作,推出多項送餐服務。

舊金山至今已經檢測了近6,400人,週四新增48宗確診個案,累計724宗,當中近七成人經社區傳播感染病毒,死亡人數維持在十人。

市府表示,由於公校本學年將不會復課,因此舊金山為前線執法人員、醫護及市府緊急服務員工的子女而設的28間托兒及青少年中心,將會一直運作至6月2日,所有設施跟足CDC的社交距離及衛生建議。

除了無家可歸者外,市內的散房戶由於要共用廚房及浴室,活動空間狹小,感染病毒的風險亦較高,華埠最少有6,000個散房戶,為了減低病毒傳播的風險,管理不少散房樓宇的華協中心已在每一座樓的出入大堂和每一層,安裝酒精搓手液,公用地方和厠所的清潔次數比平常更加強三倍。

另外,華協與華埠兩間酒樓合作,為區內有需要人士準備膳食,其中每日為過百個散房戶免費提供餐盒。

華埠散房戶說:「集體廚房很不方便,又關心我們,派餐給我們,真的很好,我們感到很高興,我們就少去廚房,少接近其他人。」

華協又為住在平園公屋的長者每天提供送餐服務,華協正招募義工協助送餐,並呼籲善長捐款資助服務。

舊金山估值朱嘉文(Carmen Chu)官提醒市內業主,為了配合居家抗疫令,繳交物業稅的期限暫時推遲到5月4日,即是命令完結後,市府預計重開的第一天。

朱嘉文說:「我講”預計”的原因,是因為總是有可能這個命令會延續更長時間,因此我們強烈建議大家留意新聞報道,以及定期上到稅務局的網站查詢。」

朱嘉文提醒繳交物業稅不一定是親身去市府交,亦可以上網直接過數,不過如果用信用卡繳費,銀行就會收取額外的交易費用。

除了物業稅外,朱嘉文亦指,州長紐森與州內兩百多間銀行及借貸公司已經達成協議,向因為染病或因疫情失業,及收入減少而不能如期繳交房貸的業主,提供90天寬限期,至於寬限的條款,每間公司都不同,她建議民眾聯絡借貸公司查詢。

朱嘉文說:「如果有人不能如期交房貸,90天內不會有遲交費,並確保信用評分不受影響,一般來說,亦不會有其他罰款及利息。」

而位於日落區的Great Highway,因為沙灘上的沙吹到公路上,所以暫時關閉,禁止行車。

該區市參事馬兆明去信交通局,希望公路能持續禁止行車,最少到居家抗疫命令完結,讓出來散步的市民有更多空間保持社交距離。

