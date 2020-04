舊金山無家可歸者收容中心70人確診新型肺炎

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山週五確診案例激增,一間無家可歸者收容中心共有70人感染,使得累計案例逼近800宗,市長布里呼籲民眾繼續堅持居家抗疫令。

舊金山週五通報累計有797人確診,13人死亡,88人住院,其中3分之1患者在加護病房治療,所有確診者中亞太裔約佔15%。

市長布里德週五在疫情記者會上宣布,舊金山激增70人感染,都是發生在MSC South無家可歸者收容中心。

布里德說:「我們要宣布目前確認了70人,其中68名住客和2名員工確診,這是本市最大的收容中心之一。」

MSC South中心平常可以收容300多人,疫情期間市府支付旅館房間,分散人潮以符合社交距離規定,該中心昨晚只住了100人。

衛生官員指出,上週日,該中心兩名住客確診,於是擴大檢測,除了週五確認70人呈陽性,另有71人呈陰性,還有3人在等候結果。

不過官員強調,這不代表對一般民眾的染病威脅加劇。

布里德說:「這個爆發並不代表一般大眾有更重大的風險,但這是非常嚴肅的事,卻非意料之外。」

布里德也指出,包括收容中心在內居民密集的設施,是最容易發生集體感染的高風險場所,這個情況在預期之中,也因為市府預先保留了足夠的旅館房間因應,再加上民眾遵守居家令,使得醫院有床位可以隨時接納突然急增的感染患者。

衛生官員表示,對目前的醫療系統收治病患的情況表示樂觀。

舊金山公共衛生局長Grant Colfax說:「本市醫院系統有足夠病床救治新冠肺炎患者和其他原因住院的患者,我們繼續擴充醫院床位,以應付預期新冠肺炎患者激增。」

舊金山市府宣布在居家抗疫令期間新增一項報警工具,民眾有緊急狀況,卻不方便打911電話報警時,可以直接發短訊到911報警.

舊金山警察局長Bill Scott說:「如果你發短訊到911,然後說救命,或者你能說明的情況,告知你有麻煩以及位置,你就能獲得警方回應。」

新的報案工具可以讓處於危險的民眾,例如家庭暴力的受害人,有聽覺或說話障礙的人,或是因為健康緊急狀況無法說話的人,不須打電話一樣可以求救。

另一方面,為幫助餐館業者,布里德週五宣布臨時禁令,將第三方送餐服務收費訂出15%的最高上限,也就是第三方運送平台,不得對餐館收取高於15%的運送費,禁令有效期間為市內緊急狀態令結束,或是餐館可以恢復堂食為止,看哪一個時間較早出現,一般送餐平台收取的費用約在10%到30%之間。

