Santa Clara縣成立電話熱線 助市民申領失業金等援助

【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara縣週四新增62例確診,累計1,442例,至今有47人死亡,Santa Clara縣週四也宣布設立新冠肺炎協助熱線CAN,提供法律和財政援助的資訊。

Santa Clara縣實行居家抗疫令已經快一個月,工作場所公平合作社(Fair Workplace Collaborative)表示,接到市民的報告,有些在失業後正掙扎求存,更有人被公司拖欠薪資。

當局週四成立熱線,向民眾提供涉及疫情的法律資訊,以及如何申請失業金、租金、食物庫和財政援助等資訊。

當局表示,Santa Clara縣雖然暫時禁止業主逼遷租客,但是許多居民已經把儲蓄用盡。

聖荷西市議員Maya Esparza表示,許多人沒有收入,或是減少工作時間,瀕臨財政困境。

Santa Clara縣議員Dave Cortese也表示,聽聞有些公司只是向比較資深的職員發薪水,解僱其他職員。

Cortese表示,民眾可以打熱線電話查詢,而不需要害怕遭到報復。

有律師表示,有些必要服務的僱員,投訴沒有得到個人保護裝備(PPE),有些公司甚至威脅職員,要是不上班,就會聯絡移民執法人員。

名為CAN的熱線,有英語、西班牙語和越南話的服務,計畫將增加更多的語言服務,熱線的電話號碼是(408) 803-2095。

