Santa Clara縣成立電話熱線 助市民申領失業金等援助

【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara縣週四新增62例確診，累計1,442例，至今有47人死亡，Santa Clara縣週四也宣布設立新冠肺炎協助熱線CAN，提供法律和財政援助的資訊。

Santa Clara縣實行居家抗疫令已經快一個月，工作場所公平合作社（Fair Workplace Collaborative）表示，接到市民的報告，有些在失業後正掙扎求存，更有人被公司拖欠薪資。

當局週四成立熱線，向民眾提供涉及疫情的法律資訊，以及如何申請失業金、租金、食物庫和財政援助等資訊。

當局表示，Santa Clara縣雖然暫時禁止業主逼遷租客，但是許多居民已經把儲蓄用盡。

聖荷西市議員Maya Esparza表示，許多人沒有收入，或是減少工作時間，瀕臨財政困境。

Santa Clara縣議員Dave Cortese也表示，聽聞有些公司只是向比較資深的職員發薪水，解僱其他職員。

Cortese表示，民眾可以打熱線電話查詢，而不需要害怕遭到報復。

有律師表示，有些必要服務的僱員，投訴沒有得到個人保護裝備（PPE），有些公司甚至威脅職員，要是不上班，就會聯絡移民執法人員。

名為CAN的熱線，有英語、西班牙語和越南話的服務，計畫將增加更多的語言服務，熱線的電話號碼是(408) 803-2095。

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