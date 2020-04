華裔律師談疫情期間常見勞工權益受損問題

【KTSF 古琳嘉報導】

自從疫情爆發以來,尤其灣區各地實施居家抗疫令之後,衍生出職場上不少的勞資爭議,熟悉勞工法的華裔律師分享了在疫情期間最常見的勞工權益受損問題,以及勞工又該如何維護自身的權益。

在疫情期間,不管是必要服務的員工得照常上班,或是非必要服務行業的員工無法繼續工作,都出現了一些關於勞工權益的法律問題,有哪些最普遍呢?

勞工法律師鄭巧晶說:「在居家令實施之後,有些員工嚴格遵守政府的居家令,然後他們拒絕遵從公司要他們上班的決定,但是因此遭到打擊報復,甚至被解僱,這也是目前非常常見的,或者就是疑似或確診新冠病毒的員工,無法得到公司這些休假的保護,反而是被降職、降薪,或者解僱了。」

疫情期間,大家都害怕會感染到新冠病毒肺炎,職場的安全保護自然就成為焦點,也因此容易引發勞資爭議,例如在聯邦疾控中心(CDC)尚未更改戴口罩指引之前,就有醫護人員在戴口罩的問題上與公司有不同意見。

鄭巧晶說:「上班的期間,有些員工沒得到一些安全保護,比如說像口罩、手套,或是其他的安全防護工具,甚至是我們有收到問詢,是醫院內的護理工作人員收到醫院的警告,不許他們配戴口罩,然後因為怕引起病人的恐慌,讓員工受到了很大的病毒的威脅。」

儘管根據行業不同,需要的安全防護程度也不同,一般來說僱主在疫情期間,可以在職場提供哪些安全防護?律師也提出建議。

鄭巧晶說:「包括對員工提出進行社交距離,也就是說彼此間保持一定的距離的保護措施,同時如果是僱主能力範圍之內,那僱主應該提供其他的一些保護措施,包括像洗手液、消毒液,然後對工作場所進行一定的安全防護。」

另外,律師也發現,因為新冠病毒引發針對華裔的歧視問題,也有不少問詢,而這類歧視問題,跟原先有關職場歧視的相關法律相同,員工有免於受到歧視的權利,需透過一定的程序追究。

鄭巧晶說:「一定要通過公司內部的渠道,讓公司知道工作場所在發生這樣的事情,所以這是很關鍵的一步,另外,如果說透過公司內部的糾紛解決渠道合理的解決的話,那麼員工需要通過我們以前討論過的程序,先向聯邦政府或者州政府的相關機構提起相應的歧視方面的起訴,那在州政府或聯邦政府做出一定的舉措之後,員工可以再考慮採取向法院起訴的方式。」

受到疫情導致產業停頓或生意大受影響,陸續有公司開始裁員或要員工放無薪假,其中外籍人士面臨的不僅是收入銳減,可能影響身份。

鄭巧晶說:「在硅谷/矽谷,很多員工都有工作簽證的問題,所以說在遭到裁員還有解僱之後,他們不僅是面臨本身勞工權益受損的問題,也面臨移民方面的問題。」

