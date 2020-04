國稅局最快下週透過銀行直接轉帳派錢

【KTSF】

國稅局週五表示,2.2萬億元經濟紓困法案中的派錢計畫,第一批派錢最快下星期開始,估計有6,000萬個付款是透過銀行直接轉帳過數,如果在2018和2019年沒有報稅的人士,可以在稅局IRS網站提供你的個人和銀行資料。

這次派錢,單身最多有1,200元,已婚夫婦最多2,400元,派錢多少是根據稅表上的AGI收入計算。

至於稅局郵寄的支票,就會在5月初開始寄出,可能需要20個星期才將全部支票寄出。

另外,國稅局計劃向接受經濟紓困現金援助的民眾發放郵寄通知。

根據NBC Bay Area的報導,為了幫助民眾更好地追縱援助金去向,及避免詐騙的發生,國稅局計劃從本月起向合資格民眾發放援助金後的15日內,再發送一封郵寄通知,到民眾最後報備給國稅局的地址,解釋援助金額的多少,及在沒有收到援助金時,應該如何向國稅局報告。

如果收信人不確定信件是否來自國稅局,當局建議可登錄國稅局網站http://IRS.gov查詢。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。