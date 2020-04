【KTSF】

新型肺炎疫情持續,給灣區炙熱的樓市當頭潑了一盆冷水。

根據房地產網站Zillow的數據顯示,疫情下,灣區的房屋銷售從3月中起出現急劇下降,與往年同期相比跌了近35%。

雖然聯儲局緊急降息,希望維持樓市平穩,但很多賣家及買家目前都在觀望。

加之由於居家抗疫,取消了單位的開放參觀,及近一個月股市的波動,令很多科技員工較難套現手上股票來買屋,因此對房屋銷售產生影響。

但有房產經紀表示,目前樓市未去到最差境地,仍有很多賣家及買家有興趣入市。

